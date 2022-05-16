https://arabic.sputniknews.com/20220516/عرض-أفلام-ومسلسلات-إيرانية-على-القنوات-التلفزيونية-الروسية-في-المستقبل-القريب-1062298743.html
عرض أفلام ومسلسلات إيرانية على القنوات التلفزيونية الروسية في المستقبل القريب
عرض أفلام ومسلسلات إيرانية على القنوات التلفزيونية الروسية في المستقبل القريب
أعلن رئيس القسم الثقافي في السفارة الإيرانية في موسكو أحمد فاند في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أنه سيتم عرض أفلام ومسلسلات إيرانية على القنوات التلفزيونية... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:27+0000
2022-05-16T12:27+0000
2022-05-16T12:27+0000
روسيا
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وأضاف: "هذه مواضيع بسيطة ولكنها مثيرة للاهتمام وحيوية. التمثيل الرائع، والأزياء الجميلة، والإخراج الجيد، والقصص المثيرة للاهتمام، كل هذا من المؤكد أن يرضي الجمهور الروسي".كما أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن طهران تعتزم زيادة حجم التجارة والاستثمار مع موسكو، على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، ويعمل الطرفان على إزالة الحواجز.وقال جلالي لوكالة "نوفوستي": "سنبذل الجهود حتى لا تتراجع التجارة والاستثمارات بين البلدين في ظل الظروف الجديدة، بل وسنقوم بزيادتها أيضًا بشكل كبير".ووفقًا لجلالي، فإنه من الضروري لهذه الزيادة إزالة العراقيل القائمة في البنية التحتية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأَضاف السفير الإيراني لدى روسيا: "نحن نعمل حاليًا بجدية مع مختلف المنظمات الحكومية الروسية. هناك تفاهم مشترك بين إيران وروسيا حول هذه المسألة".
https://arabic.sputniknews.com/20220516/السفير-الإيراني-نعتزم-زيادة-واردات-الحبوب-من-روسيا-1062286455.html
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روسيا
عرض أفلام ومسلسلات إيرانية على القنوات التلفزيونية الروسية في المستقبل القريب
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أعلن رئيس القسم الثقافي في السفارة الإيرانية في موسكو أحمد فاند في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أنه سيتم عرض أفلام ومسلسلات إيرانية على القنوات التلفزيونية الروسية في المستقبل القريب.
وأضاف: "هذه مواضيع بسيطة ولكنها مثيرة للاهتمام وحيوية. التمثيل الرائع، والأزياء الجميلة، والإخراج الجيد، والقصص المثيرة للاهتمام، كل هذا من المؤكد أن يرضي الجمهور الروسي".
كما أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن طهران تعتزم زيادة حجم التجارة والاستثمار مع موسكو، على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، ويعمل الطرفان على إزالة الحواجز.
وقال جلالي لوكالة "نوفوستي": "سنبذل الجهود حتى لا تتراجع التجارة والاستثمارات بين البلدين في ظل الظروف الجديدة، بل وسنقوم بزيادتها أيضًا بشكل كبير".
ووفقًا لجلالي، فإنه من الضروري لهذه الزيادة إزالة العراقيل القائمة في البنية التحتية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأَضاف السفير الإيراني لدى روسيا: "نحن نعمل حاليًا بجدية مع مختلف المنظمات الحكومية الروسية. هناك تفاهم مشترك بين إيران وروسيا حول هذه المسألة".