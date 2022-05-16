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عضو في "السيادة" السوداني يلتقي وفد المعهد الملكي البريطاني
عضو في "السيادة" السوداني يلتقي وفد المعهد الملكي البريطاني
التقى عضو مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، وفد المعهد الملكي للعلاقات الدولية البريطاني، الذي يزور السودان خلال الأيام الجارية. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T08:16+0000
2022-05-16T08:16+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن عقار أشاد بالتطور الذي تشهده العلاقات السودانية البريطانية ومستوى التعاون المشترك حول الكثير من القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصلحة الشعبين الصديقين في عدد من المجالات.وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مراحل وخطوات اللقاءات والحوارات التي ظلت تديرها الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، مع الأطراف السودانية، في إطار تنظيم وترتيب إقامة الحوارالسوداني السوداني لمعالجة الأزمة السياسية بالبلاد.وأعرب الوفد البريطاني عن استعداده لتقديم المساعدات للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية والحوار السوداني السوداني، ومعالجة الأزمة السياسية الراهنة، للوصول إلى عملية التحول الديمقراطي وإقامة الانتخابات التي تمكن الشعب السوداني من اختيار حكومته المنتخبة عبر صناديق الاقتراع.وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس الماضي، لوفد ‏مصري زار بلاده ضرورة تحقيق التوافق مع الجميع للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.‏وقدم البرهان لوفد المجتمع المدني المصري، برئاسة السفير محمد العرابي، "شرحا حول الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الانتقالية، من خلال التأكيد على عدم الإقصاء وتحقيق التوافق الذي يحظى بقبول الجميع، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه"، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

عضو في "السيادة" السوداني يلتقي وفد المعهد الملكي البريطاني

08:16 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / MICHAEL O'HAGANرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / MICHAEL O'HAGAN
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التقى عضو مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، وفد المعهد الملكي للعلاقات الدولية البريطاني، الذي يزور السودان خلال الأيام الجارية.
وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن عقار أشاد بالتطور الذي تشهده العلاقات السودانية البريطانية ومستوى التعاون المشترك حول الكثير من القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصلحة الشعبين الصديقين في عدد من المجالات.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مراحل وخطوات اللقاءات والحوارات التي ظلت تديرها الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، مع الأطراف السودانية، في إطار تنظيم وترتيب إقامة الحوارالسوداني السوداني لمعالجة الأزمة السياسية بالبلاد.
وأعرب الوفد البريطاني عن استعداده لتقديم المساعدات للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية والحوار السوداني السوداني، ومعالجة الأزمة السياسية الراهنة، للوصول إلى عملية التحول الديمقراطي وإقامة الانتخابات التي تمكن الشعب السوداني من اختيار حكومته المنتخبة عبر صناديق الاقتراع.
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس الماضي، لوفد ‏مصري زار بلاده ضرورة تحقيق التوافق مع الجميع للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.‏
وقدم البرهان لوفد المجتمع المدني المصري، برئاسة السفير محمد العرابي، "شرحا حول الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الانتقالية، من خلال التأكيد على عدم الإقصاء وتحقيق التوافق الذي يحظى بقبول الجميع، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه"، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي.
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