https://arabic.sputniknews.com/20220516/عودة-حركة-الطيران-في-مطار-الكويت-بعد-توقفها-ساعة-ونصف-1062310153.html
عودة حركة الطيران في مطار الكويت بعد توقفها ساعة ونصف
عودة حركة الطيران في مطار الكويت بعد توقفها ساعة ونصف
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل طبيعي في تمام الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي بعد توقفها لمدة ساعة... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:58+0000
2022-05-16T15:58+0000
2022-05-16T15:58+0000
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وبحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية "تم إعادة جدولة مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة".وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أعلنت، اليوم الاثنين، وقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.وأشار إلى أن "البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة".
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عودة حركة الطيران في مطار الكويت بعد توقفها ساعة ونصف
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل طبيعي في تمام الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي بعد توقفها لمدة ساعة ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.
وبحسب موقع صحيفة "القبس
" الكويتية "تم إعادة جدولة مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة".
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أعلنت، اليوم الاثنين، وقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.
وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، إن "حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية".
وأشار إلى أن "البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة".