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عودة حركة الطيران في مطار الكويت بعد توقفها ساعة ونصف
عودة حركة الطيران في مطار الكويت بعد توقفها ساعة ونصف
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل طبيعي في تمام الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي بعد توقفها لمدة ساعة... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:58+0000
2022-05-16T15:58+0000
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وبحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية "تم إعادة جدولة مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة".وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أعلنت، اليوم الاثنين، وقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.وأشار إلى أن "البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة".
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

عودة حركة الطيران في مطار الكويت بعد توقفها ساعة ونصف

15:58 GMT 16.05.2022
© AFP 2022مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل طبيعي في تمام الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي بعد توقفها لمدة ساعة ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.
وبحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية "تم إعادة جدولة مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة".
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أعلنت، اليوم الاثنين، وقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد.
وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، إن "حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية".
وأشار إلى أن "البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة".
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