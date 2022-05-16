https://arabic.sputniknews.com/20220516/عودة-حركة-الملاحة-الجوية-لطبيعتها-في-مطار-بغداد-الدولي-1062299169.html
عودة حركة الملاحة الجوية لطبيعتها في مطار بغداد الدولي
عودة حركة الملاحة الجوية لطبيعتها في مطار بغداد الدولي
أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:32+0000
2022-05-16T12:32+0000
2022-05-16T12:32+0000
أخبار العراق اليوم
عواصف ترابية
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وقالت إدارة المطار في بيان إنها: "أصدرت تنويها للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بمعاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 600 م"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وفي وقت سابق اليوم أعلنت إدارة المطار إيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب العواصف الترابية التي تأثرت بها البلاد.وذكرت أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد.خلال الأسابيع الأخيرة، شهد العراق عواصف ترابية متكررة بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.وتسببت العواصف الترابية في وفاة واحدة وأكثر من 5000 حالة اختناق، بحسب وزارة الصحة العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/وقف-حركة-الملاحة-في-مطار-بغداد-الدولي-بسبب-العواصف-الترابية-1062285809.html
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أخبار العراق اليوم, عواصف ترابية
عودة حركة الملاحة الجوية لطبيعتها في مطار بغداد الدولي
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أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها.
وقالت إدارة المطار في بيان إنها: "أصدرت تنويها للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بمعاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 600 م"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت إدارة المطار إيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب العواصف الترابية التي تأثرت بها البلاد.
وذكرت أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد.
خلال الأسابيع الأخيرة، شهد العراق عواصف ترابية متكررة بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.
وتسببت العواصف الترابية في وفاة واحدة وأكثر من 5000 حالة اختناق، بحسب وزارة الصحة العراقية.