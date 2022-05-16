https://arabic.sputniknews.com/20220516/غوتيريش-يشعر-بالفزع-إزاء-حادث-إطلاق-النار-العنصري-في-بوفالو-بنيويورك-1062284503.html
غوتيريش يشعر بالفزع إزاء حادث إطلاق النار العنصري في بوفالو بنيويورك
غوتيريش يشعر بالفزع إزاء حادث إطلاق النار العنصري في بوفالو بنيويورك
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن فزعه إزاء مقتل 10 أشخاص يوم السبت في عمل خسيس من أعمال التطرف العنيف العنصري في بوفالو بنيويورك. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T04:20+0000
2022-05-16T04:20+0000
2022-05-16T04:20+0000
انطونيو غوتيريش
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وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، إن غوتيريش قدم خالص تعازيه لأسر الضحايا وأحبائهم، وأعرب عن أمله في تحقيق العدالة بسرعة.وأطلق شاب أبيض مدجج بالسلاح يبلغ من العمر 18 عاما النار على 10 أشخاص وقتلهم وأصاب ثلاثة آخرين بجروح في متجر في بوفالو بولاية نيويورك يوم السبت.وأفادت السلطات الأمريكية أنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية وعملا من أعمال التطرف العنيف بدوافع عنصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/بايدن-والسيدة-الأولى-يزوران-مدينة-بوفالو-حيث-قتل-10-أشخاص-في-حادث-إطلاق-نار-1062284016.html
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انطونيو غوتيريش
غوتيريش يشعر بالفزع إزاء حادث إطلاق النار العنصري في بوفالو بنيويورك
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن فزعه إزاء مقتل 10 أشخاص يوم السبت في عمل خسيس من أعمال التطرف العنيف العنصري في بوفالو بنيويورك.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، إن غوتيريش قدم خالص تعازيه لأسر الضحايا
وأحبائهم، وأعرب عن أمله في تحقيق العدالة بسرعة.
وأضاف أن "الأمين العام يدين بأشد العبارات العنصرية بجميع أشكالها والتمييز القائم على أساس العرق أو الدين أو المعتقد أو الأصل القومي. ويجب علينا جميعا العمل معا من أجل بناء مجتمعات أكثر سلاما وشمولا".
وأطلق شاب أبيض مدجج بالسلاح يبلغ من العمر 18 عاما النار على 10 أشخاص وقتلهم وأصاب ثلاثة آخرين بجروح في متجر في بوفالو بولاية نيويورك يوم السبت.
وأفادت السلطات الأمريكية أنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية وعملا من أعمال التطرف العنيف بدوافع عنصرية.