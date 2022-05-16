https://arabic.sputniknews.com/20220516/فاوتشي-أرفض-العمل-مع-ترامب-في-حال-عودته-للرئاسة-1062306560.html

فاوتشي: أرفض العمل مع ترامب في حال عودته للرئاسة

فاوتشي: أرفض العمل مع ترامب في حال عودته للرئاسة

قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إنه إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ‏ترامب بالرئاسة مرة أخرى في عام 2024، فلن يعود لخدمته من... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T14:44+0000

2022-05-16T14:44+0000

2022-05-16T14:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

دونالد ترامب

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وصرح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، فاوتشي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الأحد: "إذا نظرت إلى تاريخ الاستجابة للوباء خلال إدارة ترامب، أعتقد كما تعلم، في أحسن الأحوال، يمكنك القول أنها لم تكن مثالية، والتاريخ سيتحدث عن نفسه عن ذلك".واتسمت كانت علاقة أنتوني فاوتشي ودونالد ترامب أثناء فترة وباء "كورونا" بالتوتر علنا، وقلل الرئيس الأمريكي السابق مرارا وتكرارا من توجيهات فاوتشي المتعلقة بالوباء، ودعا إلى طرده.ومن ناحيته، اتهم فاوتشي ترامب بمضايقته بعد إخراج تصريحاته من سياقها لإعلان انتخابي، وكذلك بتضليل الجمهور ببيانات كاذبة عن (كوفيد-19).ووصف فاوتشي الفترة التي قضاها تحت إدارة ترامب بأنها "محرجة إلى حد ما".وأشار دونالد ترامب بشدة إلى نيته الترشح للرئاسة في عام 2024، لكنه لم يعلن رسميا عن ذلك.

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