عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/فشلوا-في-مهمتهم-مبعوثون-من-الناتو-قادوا-جهود-إبقاء-القوات-الأوكرانية-في-أراضي-جمهورية-لوغانسك-1062290330.html
فشلوا في مهمتهم.. مبعوثون من الناتو قادوا جهود إبقاء القوات الأوكرانية في أراضي جمهورية لوغانسك
فشلوا في مهمتهم.. مبعوثون من الناتو قادوا جهود إبقاء القوات الأوكرانية في أراضي جمهورية لوغانسك
عثر محررو مدينة روبيجني عند حدود مقاطعة لوغانسك الأوكرانية السابقة على براهين على وجود مبعوثين من حلف شمال الأطلسي في صفوف القوات التي حشدتها السلطة الأوكرانية... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T09:03+0000
2022-05-16T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062290272_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f67388526c0395ec5f183fb511b9ab09.jpg
وأعلنت قوات جمهورية لوغانسك عبر حسابها في تلغرام أن محرري روبيجني عثروا لدى تفتيش مواقع القوات الأوكرانية في مصنع المتفجرات "زاريا" على ما يدل على وجود مستشارين عسكريين أجانب من الولايت المتحدة الأمريكية وبولندا في المدينة ويبرهن على إشرافهم على عملية الدفاع عن المدينة ومصنع المتفجرات.وتم تحرير مصنع "زاريا" من فلول القوات الأوكرانية يوم السبت الماضي.وتم تحرير مدينة روبيجني في سياق عملية تحرير أراضي جمهورية لوغانسك من قوات تابعة لنظام كييف. وحررتها قوات جمهورية لوغانسك بمساعدة وحدات من القوات الروسية التي بدأت العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس من الاعتداءات التي تقوم بها قوات نظام كييف الذي يحظى بتأييد الدول الغربية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062290272_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_17632b12309ebb2b98cee9eac0d27126.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

فشلوا في مهمتهم.. مبعوثون من الناتو قادوا جهود إبقاء القوات الأوكرانية في أراضي جمهورية لوغانسك

09:03 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Александр Гальперин / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الأوكرانية دمرت منطقة صناعية بمدينة روبيجنويه
القوات الأوكرانية دمرت منطقة صناعية بمدينة روبيجنويه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Александр Гальперин
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
عثر محررو مدينة روبيجني عند حدود مقاطعة لوغانسك الأوكرانية السابقة على براهين على وجود مبعوثين من حلف شمال الأطلسي في صفوف القوات التي حشدتها السلطة الأوكرانية في شرق البلاد لمواصلة الهجمات على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأعلنت قوات جمهورية لوغانسك عبر حسابها في تلغرام أن محرري روبيجني عثروا لدى تفتيش مواقع القوات الأوكرانية في مصنع المتفجرات "زاريا" على ما يدل على وجود مستشارين عسكريين أجانب من الولايت المتحدة الأمريكية وبولندا في المدينة ويبرهن على إشرافهم على عملية الدفاع عن المدينة ومصنع المتفجرات.
وتم تحرير مصنع "زاريا" من فلول القوات الأوكرانية يوم السبت الماضي.
وتم تحرير مدينة روبيجني في سياق عملية تحرير أراضي جمهورية لوغانسك من قوات تابعة لنظام كييف. وحررتها قوات جمهورية لوغانسك بمساعدة وحدات من القوات الروسية التي بدأت العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس من الاعتداءات التي تقوم بها قوات نظام كييف الذي يحظى بتأييد الدول الغربية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала