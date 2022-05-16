https://arabic.sputniknews.com/20220516/فشلوا-في-مهمتهم-مبعوثون-من-الناتو-قادوا-جهود-إبقاء-القوات-الأوكرانية-في-أراضي-جمهورية-لوغانسك-1062290330.html
فشلوا في مهمتهم.. مبعوثون من الناتو قادوا جهود إبقاء القوات الأوكرانية في أراضي جمهورية لوغانسك
فشلوا في مهمتهم.. مبعوثون من الناتو قادوا جهود إبقاء القوات الأوكرانية في أراضي جمهورية لوغانسك
عثر محررو مدينة روبيجني عند حدود مقاطعة لوغانسك الأوكرانية السابقة على براهين على وجود مبعوثين من حلف شمال الأطلسي في صفوف القوات التي حشدتها السلطة الأوكرانية... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T09:03+0000
2022-05-16T09:03+0000
2022-05-16T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأعلنت قوات جمهورية لوغانسك عبر حسابها في تلغرام أن محرري روبيجني عثروا لدى تفتيش مواقع القوات الأوكرانية في مصنع المتفجرات "زاريا" على ما يدل على وجود مستشارين عسكريين أجانب من الولايت المتحدة الأمريكية وبولندا في المدينة ويبرهن على إشرافهم على عملية الدفاع عن المدينة ومصنع المتفجرات.وتم تحرير مصنع "زاريا" من فلول القوات الأوكرانية يوم السبت الماضي.وتم تحرير مدينة روبيجني في سياق عملية تحرير أراضي جمهورية لوغانسك من قوات تابعة لنظام كييف. وحررتها قوات جمهورية لوغانسك بمساعدة وحدات من القوات الروسية التي بدأت العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس من الاعتداءات التي تقوم بها قوات نظام كييف الذي يحظى بتأييد الدول الغربية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
فشلوا في مهمتهم.. مبعوثون من الناتو قادوا جهود إبقاء القوات الأوكرانية في أراضي جمهورية لوغانسك
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عثر محررو مدينة روبيجني عند حدود مقاطعة لوغانسك الأوكرانية السابقة على براهين على وجود مبعوثين من حلف شمال الأطلسي في صفوف القوات التي حشدتها السلطة الأوكرانية في شرق البلاد لمواصلة الهجمات على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأعلنت
قوات جمهورية لوغانسك عبر حسابها في تلغرام أن محرري روبيجني عثروا لدى تفتيش مواقع القوات الأوكرانية في مصنع المتفجرات "زاريا" على ما يدل على وجود مستشارين عسكريين أجانب من الولايت المتحدة الأمريكية وبولندا في المدينة ويبرهن على إشرافهم على عملية الدفاع عن المدينة ومصنع المتفجرات.
وتم تحرير مصنع "زاريا" من فلول القوات الأوكرانية يوم السبت الماضي.
وتم تحرير مدينة روبيجني في سياق عملية تحرير أراضي جمهورية لوغانسك من قوات تابعة لنظام كييف. وحررتها قوات جمهورية لوغانسك بمساعدة وحدات من القوات الروسية التي بدأت العملية الخاصة في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس من الاعتداءات التي تقوم بها قوات نظام كييف الذي يحظى بتأييد الدول الغربية.