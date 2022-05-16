https://arabic.sputniknews.com/20220516/فلكي-كويتي-عاصفة-العراق-لن-تبقى-أكثر-من-يومين-1062311248.html
فلكي كويتي: "عاصفة العراق" لن تبقى أكثر من يومين
فلكي كويتي: "عاصفة العراق" لن تبقى أكثر من يومين
توقع فلكي كويتي أن تستمر العاصفة الترابية القادمة من العراق يومين في الكويت، مضيفا: "لن تستمر أكثر من ذلك". 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T16:40+0000
2022-05-16T16:40+0000
2022-05-16T16:40+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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وقال عادل السعدون: "العاصفة الترابية التي تصل اليوم الاثنين، قادمة من البصرة، جنوبي العراق، لن تستمر أكثر من يومين".وتابع: "ندعو المواطنين والمقيمين إلى الحذر وعدم الوجود في الأماكن المفتوحة إلا للضرورة خلال فترة العاصفة"، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية.وأوضح الفلكي الكويتي أن العاصفة ستجعل لون سماء الكويت أحمر لأنها محملة بالغبار الناتج عن تربة العراق الزراعية وخاصة المناطق الجنوبية".ودعا السعدون إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بإحكام إغلاق النوافذ والأبواب خلال فترة مرور العاصفة بالكويت.وأعلنت إدارة الطيران المدني الكويتي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إيقاف حركة الملاحة الجوية بمطار الكويت الدولي بصورة مؤقتة حتى بسبب العاصفة، بينما أعلن مطار بغداد، استعادة حركة الطيران بعد مرور العاصفة وتجاوزها البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/وقف-حركة-الملاحة-في-مطار-بغداد-الدولي-بسبب-العواصف-الترابية-1062285809.html
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الأنواء-الجوية-العراقية-تكشف-موعد-انحصار-العاصفة-الترابية-1062286776.html
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم
فلكي كويتي: "عاصفة العراق" لن تبقى أكثر من يومين
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توقع فلكي كويتي أن تستمر العاصفة الترابية القادمة من العراق يومين في الكويت، مضيفا: "لن تستمر أكثر من ذلك".
وقال عادل السعدون: "العاصفة الترابية التي تصل اليوم الاثنين، قادمة من البصرة
، جنوبي العراق، لن تستمر أكثر من يومين".
وتابع: "ندعو المواطنين والمقيمين إلى الحذر وعدم الوجود في الأماكن المفتوحة إلا للضرورة خلال فترة العاصفة"، حسبما ذكرت
صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وأوضح الفلكي الكويتي أن العاصفة ستجعل لون سماء الكويت أحمر لأنها محملة بالغبار الناتج عن تربة العراق الزراعية وخاصة المناطق الجنوبية".
ودعا السعدون إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بإحكام إغلاق النوافذ والأبواب خلال فترة مرور العاصفة
بالكويت.
وأعلنت إدارة الطيران المدني الكويتي، في وقت سابق اليوم الاثنين، إيقاف حركة الملاحة الجوية بمطار الكويت الدولي بصورة مؤقتة حتى بسبب العاصفة، بينما أعلن مطار بغداد، استعادة حركة الطيران
بعد مرور العاصفة وتجاوزها البلاد.