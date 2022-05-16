https://arabic.sputniknews.com/20220516/قائد-دبابة-تي-72-قوة-صواريخ-جافلين-مبالغ-فيها-1062297607.html
قائد دبابة "تي-72": قوة صواريخ جافلين مبالغ فيها
قائد دبابة "تي-72": قوة صواريخ جافلين مبالغ فيها
كان لجنود الدبابات بقوات جمهورية دونيتسك الشعبية إسهام كبير في جهود تحرير مدينة فولنوفاخا من سيطرة قوات نظام الحكم في أوكرانيا. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:07+0000
2022-05-16T12:07+0000
2022-05-16T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062297347_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_2e6dfba33f49806d53c042dfcc2487c1.jpg
فولنوفاخا مدينة كبيرة تابعة لجمهورية دونيتسك التي أعلنت استقلالها عن السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. ودخلتها قوات الجيش الأوكراني بعدما بدأ نظام كييف حملة حربية على مناوئي انقلاب كييف في شرق البلاد. وتم تحريرها في 11 مارس/آذار 2022 بجهود قوات جمهورية دونيتسك ووحدات من القوات الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط من نفس العام عمليتها الهادفة إلى حماية الناس من هجمات تشنها قوات نظام كييف منذ عام 2014.وصرح قائد إحدى دبابات "تي-72" التابعة لقوات جمهورية دونيتسك لمجلة "أرميسكي ستاندارت" أن دبابته كانت في طليعة محرري فولنوفاخا، واستمرت في إطلاق النار على القوات الأوكرانية قرب المستشفى التابع لهيئة السكك الحديد حتى نفاد الذخيرة عندما غادرها طاقمها لينضم إلى قوات المشاة. ثم وصلت تعزيزات، فتم تحرير المدينة بشكل كامل.ولفت إلى بساطة تشغيل دبابة "تي-72" إلى درجة يمكن معها حتى لطالب المدرسة أن يقودها.وعن صواريخ جافلين المضادة للدبابات التي زود رعاة نظام الحكم الأوكراني الأمريكيون قواته بها قال إن قوتها مبالغ فيها. وأوضح أن القوات الأوكرانية حاولت إيقافهم في أحد قطاعات جبهة القتال أخيرا بمساعدة صواريخ جافلين ومدافع الهاون، ولكن محاولتها باءت بالفشل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062297347_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_417b9e802b602d62b60630e552ed24c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قائد دبابة "تي-72": قوة صواريخ جافلين مبالغ فيها
تابعنا عبر
كان لجنود الدبابات بقوات جمهورية دونيتسك الشعبية إسهام كبير في جهود تحرير مدينة فولنوفاخا من سيطرة قوات نظام الحكم في أوكرانيا.
فولنوفاخا مدينة كبيرة تابعة لجمهورية دونيتسك التي أعلنت استقلالها عن السلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. ودخلتها قوات الجيش الأوكراني بعدما بدأ نظام كييف حملة حربية على مناوئي انقلاب كييف في شرق البلاد. وتم تحريرها في 11 مارس/آذار 2022 بجهود قوات جمهورية دونيتسك ووحدات من القوات الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط من نفس العام عمليتها الهادفة إلى حماية الناس من هجمات تشنها قوات نظام كييف منذ عام 2014.
وصرح
قائد إحدى دبابات "تي-72" التابعة لقوات جمهورية دونيتسك لمجلة "أرميسكي ستاندارت" أن دبابته كانت في طليعة محرري فولنوفاخا، واستمرت في إطلاق النار على القوات الأوكرانية قرب المستشفى التابع لهيئة السكك الحديد حتى نفاد الذخيرة عندما غادرها طاقمها لينضم إلى قوات المشاة. ثم وصلت تعزيزات، فتم تحرير المدينة بشكل كامل.
ولفت إلى بساطة تشغيل دبابة "تي-72" إلى درجة يمكن معها حتى لطالب المدرسة أن يقودها.
وعن صواريخ جافلين المضادة للدبابات التي زود رعاة نظام الحكم الأوكراني الأمريكيون قواته بها قال إن قوتها مبالغ فيها. وأوضح أن القوات الأوكرانية حاولت إيقافهم في أحد قطاعات جبهة القتال أخيرا بمساعدة صواريخ جافلين ومدافع الهاون، ولكن محاولتها باءت بالفشل.