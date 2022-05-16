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https://arabic.sputniknews.com/20220516/قلق-روسي-جراء-قرار-فنلندا-والسويد-الانضمام-إلى-الناتو-1062294176.html
قلق روسي جراء قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو
قلق روسي جراء قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو
أعرب الكرملين، اليوم الإثنين، عن قلقه حيال قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو، وأنه يجري تحليلًا معمقًا ومتابعة للعواقب عن كثب حول آفاق ضمان أمن روسيا... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T11:03+0000
2022-05-16T11:03+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "لقد قلنا بالفعل إنه بالنسبة لنا هذه قضية نراقبها بعناية؛ هناك سبب لإجراء تحليل معمق للغاية للعواقب المحتملة؛ لا نعتقد أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيعزز بطريقة ما أو يحسن البنية الأمنية في قارتنا".وفي حديثه عن أوكرانيا في هذا السياق، لفت الانتباه إلى حقيقة أن روسيا ليس لديها نزاعات إقليمية مع فنلندا أو السويد، في حين أن أوكرانيا "يمكن أن تصبح عضوا في الناتو، ومن ثم ستواجه روسيا نزاعا إقليميا مع دولة تشارك في الحلف؛ الأمر الذي يحمل مخاطر ضخمة وهائلة للقارة بأكملها".وشدد بيسكوف، على أن قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو هي قضية خطيرة "تثير قلقنا، وسنتابع بعناية شديدة ما ستكون عليه عواقب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو من الناحية العملية من حيث أمننا؛ والذي يجب ضمانه من دون قيد أو شرط على الإطلاق".وأضاف: "سنراقب عن كثب ما سيحدث، ونسجل التصريحات بعناية. كانت هناك تصريحات من الجانب السويدي مفادها أن السويد لن تستضيف أي قواعد عسكرية أو أنظمة أسلحة أجنبية حتى في ظل شروط العضوية في الحلف"، مشيرا إلى أن الكرملين يراقب ويحلل بعناية الوضع فيما يتعلق بآفاق ضمان أمن روسيا الاتحادية.هذا واتّخذت فنلندا والسويد، أمس الأحد، قراراً رسمياً بانضمامهما إلى حلف الناتو.وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قال في وقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون مرحبا به، مشيرا إلى أن عملية انضمامهما ستكون سلسة وسريعة. في حين أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد بالانضمام إلى حلف الناتو، قائلا إنه من الواضح لنا أن أمن السويد، وكذلك فنلندا، لن يتعزز نتيجة لهذا القرار. وتابع ريابكوف "ينبغي ألا يكون لديهما أي أوهام بأننا سوف نتحمل هذا الأمر، ببساطة، وكذلك في بروكسل وواشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أي أن المستوى العام للتوتر العسكري سيزداد، وستكون إمكانية التنبؤ في هذا المجال أقل".
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الخارجية-الصينية-حول-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-نأمل-أن-تحترم-الأطراف-مخاوف-بعضها-البعض-1062290153.html
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العالم, روسيا, فنلندا, السويد, الناتو

قلق روسي جراء قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو

11:03 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعرب الكرملين، اليوم الإثنين، عن قلقه حيال قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو، وأنه يجري تحليلًا معمقًا ومتابعة للعواقب عن كثب حول آفاق ضمان أمن روسيا الاتحادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين: "لقد قلنا بالفعل إنه بالنسبة لنا هذه قضية نراقبها بعناية؛ هناك سبب لإجراء تحليل معمق للغاية للعواقب المحتملة؛ لا نعتقد أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيعزز بطريقة ما أو يحسن البنية الأمنية في قارتنا".

وفي حديثه عن أوكرانيا في هذا السياق، لفت الانتباه إلى حقيقة أن روسيا ليس لديها نزاعات إقليمية مع فنلندا أو السويد، في حين أن أوكرانيا "يمكن أن تصبح عضوا في الناتو، ومن ثم ستواجه روسيا نزاعا إقليميا مع دولة تشارك في الحلف؛ الأمر الذي يحمل مخاطر ضخمة وهائلة للقارة بأكملها".

وشدد بيسكوف، على أن قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو هي قضية خطيرة "تثير قلقنا، وسنتابع بعناية شديدة ما ستكون عليه عواقب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو من الناحية العملية من حيث أمننا؛ والذي يجب ضمانه من دون قيد أو شرط على الإطلاق".

وأضاف: "سنراقب عن كثب ما سيحدث، ونسجل التصريحات بعناية. كانت هناك تصريحات من الجانب السويدي مفادها أن السويد لن تستضيف أي قواعد عسكرية أو أنظمة أسلحة أجنبية حتى في ظل شروط العضوية في الحلف"، مشيرا إلى أن الكرملين يراقب ويحلل بعناية الوضع فيما يتعلق بآفاق ضمان أمن روسيا الاتحادية.

هذا واتّخذت فنلندا والسويد، أمس الأحد، قراراً رسمياً بانضمامهما إلى حلف الناتو.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
الخارجية الصينية حول انضمام فنلندا إلى الناتو: نأمل أن تحترم الأطراف مخاوف بعضها البعض
08:53 GMT
وكان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، قال في وقت سابق، إن انضمام الدولتين إلى الحلف سيكون مرحبا به، مشيرا إلى أن عملية انضمامهما ستكون سلسة وسريعة.
في حين أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد بالانضمام إلى حلف الناتو، قائلا إنه من الواضح لنا أن أمن السويد، وكذلك فنلندا، لن يتعزز نتيجة لهذا القرار.
وتابع ريابكوف "ينبغي ألا يكون لديهما أي أوهام بأننا سوف نتحمل هذا الأمر، ببساطة، وكذلك في بروكسل وواشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أي أن المستوى العام للتوتر العسكري سيزداد، وستكون إمكانية التنبؤ في هذا المجال أقل".
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