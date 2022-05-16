https://arabic.sputniknews.com/20220516/كامالا-هاريس-تقود-فريقا-أمريكيا-رفيع-المستوى-للقاء-رئيس-الإمارات-الجديد-1062309190.html

كامالا هاريس تقود فريقا أمريكيا رفيع المستوى للقاء رئيس الإمارات الجديد

كامالا هاريس تقود فريقا أمريكيا رفيع المستوى للقاء رئيس الإمارات الجديد

قادت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الاثنين، وفدا رفيع المستوى للقاء الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يتولى السلطة بعد وفاة أخيه... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T15:38+0000

2022-05-16T15:38+0000

2022-05-16T15:38+0000

العالم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103728/49/1037284988_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cec3df01f1dc52699a4bebd39321870f.jpg

وترأست هاريس، أقوى وفد يزور الإمارات منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه العام الماضي، والذي يضم وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز.وتم اختيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي لسنوات، رئيساً للبلاد يوم أمس السبت، بعد يوم من وفاة أخيه غير الشقيق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد صراع طويل مع المرض.وقالت هاريس "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد قوة علاقتنا وشراكتنا مع الإمارات العربية المتحدة"، مضيفة: "نحن نذهب إلى هناك لتقديم التعازي، ولكن أيضًا للتعبير عن التزامنا بقوة تلك العلاقة والاستمرار في تعزيز تلك العلاقة".وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"، يبدو أن الزيارة الأمريكية رفيعة المستوى تهدف إلى إصلاح العلاقة التي تدهورت منذ أن حل بايدن محل دونالد ترامب في البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021.وتوترت العلاقات بسبب قضايا من بينها رفض أبوظبي إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واستئناف واشنطن المحادثات النووية مع إيران التي تتهمها دول الخليج منذ فترة طويلة بإثارة فوضى إقليمية.وقدم بلينكين، الذي وصل أبو ظبي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين قبل وصول الوفد، "تهانيه الحارة" للشيخ محمد على توليه الرئاسة. وكان كتب بلينكين على تويتر يوم أمس الأحد "سيواصل إرث الشيخ خليفة بن زايد. أتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين شعبينا".وتستضيف الإمارات العربية المتحدة القوات الأمريكية على أراضيها، حيث لطالما اعتبرت شريكا استراتيجيا لواشنطن منذ عقود، لكنها أصبحت مؤخرا أقرب إلى روسيا اقتصاديا وسياسيا.وتوترت العلاقات أكثر عندما امتنعت الإمارات عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب روسيا من أوكرانيا. كما لم تُبد أبو ظبي أي اهتمام بزيادة إنتاج النفط بعد أن ارتفعت الأسعار بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا.وكانت الإمارات قد حثت واشنطن مرارا وتكرارا على "دعم إعادة تصنيف" المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران على أنهم "منظمة إرهابية أجنبية"، وهي تسمية فرضها ترامب لكن إدارة بايدن ألغتها. وتعد الإمارات العربية المتحدة جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يقاتل لصالح الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في حرب أهلية ضد الحوثيين منذ عام 2015.وفي ديسمبر/كانون الأول، هددت الإمارات بإلغاء شرائها الضخم لطائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35، احتجاجًا على الشروط الصارمة التي وضعتها واشنطن.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/ولي-العهد-السعودي-يتوجه-إلى-الإمارات-لتقديم-واجب-العزاء-في-وفاة-الشيخ-خليفة-1062307587.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية