https://arabic.sputniknews.com/20220516/كرات-ملونة-تتحرك-بأعجوبة-في-زجاجتين-فيديو-1062291505.html
كرات ملونة تتحرك بأعجوبة في زجاجتين... فيديو
كرات ملونة تتحرك بأعجوبة في زجاجتين... فيديو
إذا لم يكن لديك ما تفعله خلال العطلة، فجرّب هذه الحيلة، ستحتاج إلى زجاجتين وبالونات ملونة وبعض المعرفة بالفيزياء. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T09:42+0000
2022-05-16T09:42+0000
2022-05-16T09:42+0000
العالم
نادي الفيديو
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يظهر مقطع الفيديو قيام شحص بإجراء تجربة من خلال أخذ زجاجتين متشابهتين، واحدة مملوءة بخرز ملون والأخرى بالماء، ووضع إحداهما فوق الأخرى.شاهد الفيديو لترى النتيجة المذهلة!
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103450/21/1034502120_32:0:992:720_1920x0_80_0_0_f13e85930f531047dd4cd92ff8511c22.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
كرات ملونة تتحرك بأعجوبة في زجاجتين... فيديو
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إذا لم يكن لديك ما تفعله خلال العطلة، فجرّب هذه الحيلة، ستحتاج إلى زجاجتين وبالونات ملونة وبعض المعرفة بالفيزياء.
يظهر مقطع الفيديو قيام شحص بإجراء تجربة من خلال أخذ زجاجتين متشابهتين، واحدة مملوءة بخرز ملون والأخرى بالماء، ووضع إحداهما فوق الأخرى.
شاهد الفيديو لترى النتيجة المذهلة!