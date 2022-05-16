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https://arabic.sputniknews.com/20220516/كرات-ملونة-تتحرك-بأعجوبة-في-زجاجتين-فيديو-1062291505.html
كرات ملونة تتحرك بأعجوبة في زجاجتين... فيديو
كرات ملونة تتحرك بأعجوبة في زجاجتين... فيديو
إذا لم يكن لديك ما تفعله خلال العطلة، فجرّب هذه الحيلة، ستحتاج إلى زجاجتين وبالونات ملونة وبعض المعرفة بالفيزياء. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T09:42+0000
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يظهر مقطع الفيديو قيام شحص بإجراء تجربة من خلال أخذ زجاجتين متشابهتين، واحدة مملوءة بخرز ملون والأخرى بالماء، ووضع إحداهما فوق الأخرى.شاهد الفيديو لترى النتيجة المذهلة!
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العالم, نادي الفيديو

كرات ملونة تتحرك بأعجوبة في زجاجتين... فيديو

09:42 GMT 16.05.2022
CC0 / / شركة يوتيوب
شركة يوتيوب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
CC0 / /
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إذا لم يكن لديك ما تفعله خلال العطلة، فجرّب هذه الحيلة، ستحتاج إلى زجاجتين وبالونات ملونة وبعض المعرفة بالفيزياء.
يظهر مقطع الفيديو قيام شحص بإجراء تجربة من خلال أخذ زجاجتين متشابهتين، واحدة مملوءة بخرز ملون والأخرى بالماء، ووضع إحداهما فوق الأخرى.
شاهد الفيديو لترى النتيجة المذهلة!
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