https://arabic.sputniknews.com/20220516/كلوب-يعلق-على-فرص-فوز-ليفربول-بالدوري-الإنجليزي-وجاهزية-محمد-صلاح-1062301396.html
كلوب يعلق على فرص فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي وجاهزية محمد صلاح
كلوب يعلق على فرص فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي وجاهزية محمد صلاح
قال المدير الفني الألماني يورجن كلوب إن ليفربول يقيم لياقة محمد صلاح وفيرجيل فان ديك قبيل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد ساوثهامبتون يوم غد... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T13:16+0000
2022-05-16T13:16+0000
2022-05-16T13:16+0000
ليفربول
رياضة
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تجددت آمال الريدز - الذين يطاردون حلم تحقيق الرباعية – في تحقيق لقب الدوري على حساب مانشستر سيتي، بعدما أهدر فريق بيب غوارديولا نقطتين ثمينتين بتعادله بهدفين لهدفين مع وست هام يوم الأحد.ويتصدر حامل اللقب صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن ليفربول ويتبقى له مباراة واحدة أمام أستون فيلا، في حين يتبقى للريدز مباراتين إذا فاز بهما لن يكون أمام غوارديولا سوى الفوز في المباراة الأخيرة لفريقه لضمان الحفاظ على اللقب.ومع ذلك، قال كلوب: "لا أعرف آخر مرة خسر فيها السيتي النقطتين في مباراتين متتاليتين وكان على فيلا أن يلعب (مرتين) خلال الأسبوع. لا أتوقع أن يخسر سيتي النقاط هناك"، حسبما نقلت "فرانس برس".فاز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وينتظر كلوب معرفة حجم الإصابات التي تعرض لها الهداف صلاح والمدافع فان ديك، اللذين أجبر كلاهما على الخروج من ملعب ويمبلي يوم السبت.خرج المدافع آندي روبرتسون في المراحل الأخيرة من المباراة أيضا بسبب تقلص عضلي، فيما أكد كلوب أن فابينيو لن يشارك في مباراة ساوثهامبتون بعد تعرضه لإصابة عضلية الأسبوع الماضي.وقال كلوب للصحفيين يوم الاثنين: "هذه العملية لم تنته بعد لأننا لعبنا 120 دقيقة فقط قبل يومين. لذلك عندما يصل الأولاد اليوم، يجب أن أتخذ الكثير من القرارات ثم سنشكل فريقا".وتابع: "ما يمكنني أن أعده وأقوله بالتأكيد هو أننا سنشكل فريقا لسبب واحد فقط - لمحاولة الفوز بالمباراة في ساوثهامبتون، رغم صعوبة الأمر، لأنه من الواضح أن هذا هو العمل الذي يتعين القيام به".يمكن لليفربول، الذي سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق هذا الشهر، أن يقلص الفارق مع السيتي إلى نقطة واحدة بفوزه على ساوثهامبتون، لكن كلوب لا يتوقع أن يتعثر فريق غوارديولا مرة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/رابطة-النقاد-والصحفيين-الإنجليزية-تمنح-محمد-صلاح-جائزة-أفضل-لاعب-في-عام-2022-1061732129.html
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ليفربول, رياضة
كلوب يعلق على فرص فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي وجاهزية محمد صلاح
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قال المدير الفني الألماني يورجن كلوب إن ليفربول يقيم لياقة محمد صلاح وفيرجيل فان ديك قبيل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد ساوثهامبتون يوم غد الثلاثاء، معلقا على آماله في الفوز باللقب.
تجددت آمال الريدز - الذين يطاردون حلم تحقيق الرباعية – في تحقيق لقب الدوري على حساب مانشستر سيتي، بعدما أهدر فريق بيب غوارديولا نقطتين ثمينتين بتعادله بهدفين لهدفين مع وست هام يوم الأحد.
ويتصدر حامل اللقب صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن ليفربول
ويتبقى له مباراة واحدة أمام أستون فيلا، في حين يتبقى للريدز مباراتين إذا فاز بهما لن يكون أمام غوارديولا سوى الفوز في المباراة الأخيرة لفريقه لضمان الحفاظ على اللقب.
ومع ذلك، قال كلوب: "لا أعرف آخر مرة خسر فيها السيتي النقطتين في مباراتين متتاليتين وكان على فيلا أن يلعب (مرتين) خلال الأسبوع. لا أتوقع أن يخسر سيتي النقاط هناك"، حسبما نقلت "فرانس برس".
فاز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وينتظر كلوب معرفة حجم الإصابات التي تعرض لها الهداف صلاح والمدافع فان ديك، اللذين أجبر كلاهما على الخروج من ملعب ويمبلي يوم السبت.
خرج المدافع آندي روبرتسون في المراحل الأخيرة من المباراة أيضا بسبب تقلص عضلي، فيما أكد كلوب أن فابينيو لن يشارك في مباراة ساوثهامبتون بعد تعرضه لإصابة عضلية الأسبوع الماضي.
وقال كلوب للصحفيين يوم الاثنين: "هذه العملية لم تنته بعد لأننا لعبنا 120 دقيقة فقط قبل يومين. لذلك عندما يصل الأولاد
اليوم، يجب أن أتخذ الكثير من القرارات ثم سنشكل فريقا".
وتابع: "ما يمكنني أن أعده وأقوله بالتأكيد هو أننا سنشكل فريقا لسبب واحد فقط - لمحاولة الفوز بالمباراة في ساوثهامبتون، رغم صعوبة الأمر، لأنه من الواضح أن هذا هو العمل الذي يتعين القيام به".
يمكن لليفربول، الذي سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق هذا الشهر، أن يقلص الفارق مع السيتي إلى نقطة واحدة بفوزه على ساوثهامبتون، لكن كلوب لا يتوقع أن يتعثر فريق غوارديولا مرة أخرى.