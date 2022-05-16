https://arabic.sputniknews.com/20220516/كندا-تؤكد-اتفاقها-مع-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-عزل-روسيا-1062291337.html

كندا تؤكد اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن "عزل روسيا"

كندا تؤكد اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن "عزل روسيا"

أكدت كندا اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن ما وصفته بـ"عزل روسيا" على خلفية عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستعمل على تسريع انضمام فنلندا... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T09:35+0000

2022-05-16T09:35+0000

2022-05-16T09:35+0000

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أمستردام - سبوتنيك. وقالت وزيرة الخارجية، ميلاني جولي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبيل اجتماعات كندا مع الاتحاد إن بلادها والاتحاد الأوروبي "متحدان ضد روسيا لعزلها اقتصاديا وسياسيا ودوليا؛ وسنناقش العقوبات التي سنحشدها من قبل كندا والاتحاد الأوروبي ضد روسيا".وعن مساعي السويد وفنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي، أوضحت أن "فنلندا وكندا لهما مصلحة مشتركة، وكندا سنعمل على تسريع طلب انضمام فنلندا في حال قدمت الطلب إلي الناتو"، واتّخذت فنلندا والسويد، أمس الأحد، قراراً رسمياً بانضمامهما إلى حلف الناتو.واليوم الاثنين، اعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنّ الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد بالانضمام إلى حلف الناتو، قائلا إنه من الواضح لنا أن أمن السويد، وكذلك فنلندا، لن يتعزز نتيجة لهذا القرار.وتابع ريابكوف " ينبغي ألا يكون لديهم أي أوهام بأننا سوف نتحمل هذا الأمر، ببساطة، وكذلك في بروكسل وواشنطن وعواصم الناتو الأخرى، أي أنّ المستوى العام للتوتر العسكري سيزداد، وستكون هناك إمكانية التنبؤ في هذا المجال أقل".وأعلنت كندا الشهر الجاري أنها ستفرض عقوبات جديدة تستهدف 40 فردا روسيا، بينهم 19 شخصا يعملون في قطاع الدفاع. كما أعلن مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 38.7 مليون دولار إلى أوكرانيا، تتضمن مدفعية ومؤن وسيارات مدرعة خفيفة.وفي 28 أبريل/ نيسان الماضي، نشرت وزارة الخارجية الروسية، قائمة بالمواطنين الكنديين الممنوعين من دخول روسيا بشكل دائم، ردا على ما وصفته بـ "الأعمال العدائية للقيادة الكندية".

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