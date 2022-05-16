https://arabic.sputniknews.com/20220516/كيم-جونغ-أون-يدعو-لتعبئة-الجيش-لتحقيق-استقرار-إمدادات-الأدوية-بعد-تفشي-كورونا-1062284112.html

كيم جونغ أون يدعو لتعبئة الجيش لتحقيق استقرار إمدادات الأدوية بعد تفشي كورونا

كيم جونغ أون يدعو لتعبئة الجيش لتحقيق استقرار إمدادات الأدوية بعد تفشي كورونا

دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون إلى تعبئة الأفراد العسكريين لتحقيق الاستقرار في إمدادات الأدوية في العاصمة بيونغ يانغ. 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T02:48+0000

2022-05-16T02:48+0000

2022-05-16T02:48+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

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وبحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، أعرب كيم عن عدم رضاه عن عدم توفير الأدوية بشكل صحيح للصيدليات، على الرغم من أن المكتب السياسي أصدر أمرا طارئًا للإفراج الفوري عن الأدوية الاحتياطية الحكومية وتوفيرها في الوقت المناسب وأمرا لجميع الصيدليات بالتحول إلى نظام تشغيل على مدار اليوم.وانتقد الزعيم الشمالي بشدة مجلس الوزراء وقطاع الصحة العامة لسلوك العاملين فيهما غير المسؤول في العمل، قائلا إنهم لم يشمروا عن سواعدهم لخدمة الشعب.وأبلغت كوريا الشمالية يوم الأحد عن ثماني وفيات إضافية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 50، وظهرت أعراض الحمى على أكثر من 392920 شخصا في جميع أنحاء البلاد.وبلغ العدد الإجمالي لمرضى الحمى أكثر من 1.21 مليون حتى الساعة 6 مساء يوم الأحد، من بينهم تعافى أكثر من 648630 بشكل كامل ويتم علاج ما لا يقل عن 564860.وأبلغت كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي عن أول حالة إصابة بكوفيد -19 منذ أن بدأت الجائحة العالمية بعد أن زعمت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، وأعلنت عن تنفيذ نظام "الطوارئ القصوى" للسيطرة على الفيروس.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/كوريا-الشمالية-إصابات-كورونا-تتخطى-مليون-والوفيات-تصل-50-حالة-1062283206.html

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