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https://arabic.sputniknews.com/20220516/كيم-جونغ-أون-يدعو-لتعبئة-الجيش-لتحقيق-استقرار-إمدادات-الأدوية-بعد-تفشي-كورونا-1062284112.html
كيم جونغ أون يدعو لتعبئة الجيش لتحقيق استقرار إمدادات الأدوية بعد تفشي كورونا
كيم جونغ أون يدعو لتعبئة الجيش لتحقيق استقرار إمدادات الأدوية بعد تفشي كورونا
دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون إلى تعبئة الأفراد العسكريين لتحقيق الاستقرار في إمدادات الأدوية في العاصمة بيونغ يانغ. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T02:48+0000
2022-05-16T02:48+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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وبحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، أعرب كيم عن عدم رضاه عن عدم توفير الأدوية بشكل صحيح للصيدليات، على الرغم من أن المكتب السياسي أصدر أمرا طارئًا للإفراج الفوري عن الأدوية الاحتياطية الحكومية وتوفيرها في الوقت المناسب وأمرا لجميع الصيدليات بالتحول إلى نظام تشغيل على مدار اليوم.وانتقد الزعيم الشمالي بشدة مجلس الوزراء وقطاع الصحة العامة لسلوك العاملين فيهما غير المسؤول في العمل، قائلا إنهم لم يشمروا عن سواعدهم لخدمة الشعب.وأبلغت كوريا الشمالية يوم الأحد عن ثماني وفيات إضافية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 50، وظهرت أعراض الحمى على أكثر من 392920 شخصا في جميع أنحاء البلاد.وبلغ العدد الإجمالي لمرضى الحمى أكثر من 1.21 مليون حتى الساعة 6 مساء يوم الأحد، من بينهم تعافى أكثر من 648630 بشكل كامل ويتم علاج ما لا يقل عن 564860.وأبلغت كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي عن أول حالة إصابة بكوفيد -19 منذ أن بدأت الجائحة العالمية بعد أن زعمت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، وأعلنت عن تنفيذ نظام "الطوارئ القصوى" للسيطرة على الفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/كوريا-الشمالية-إصابات-كورونا-تتخطى-مليون-والوفيات-تصل-50-حالة-1062283206.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يدعو لتعبئة الجيش لتحقيق استقرار إمدادات الأدوية بعد تفشي كورونا

02:48 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / STR
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دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون إلى تعبئة الأفراد العسكريين لتحقيق الاستقرار في إمدادات الأدوية في العاصمة بيونغ يانغ.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، أعرب كيم عن عدم رضاه عن عدم توفير الأدوية بشكل صحيح للصيدليات، على الرغم من أن المكتب السياسي أصدر أمرا طارئًا للإفراج الفوري عن الأدوية الاحتياطية الحكومية وتوفيرها في الوقت المناسب وأمرا لجميع الصيدليات بالتحول إلى نظام تشغيل على مدار اليوم.
وانتقد الزعيم الشمالي بشدة مجلس الوزراء وقطاع الصحة العامة لسلوك العاملين فيهما غير المسؤول في العمل، قائلا إنهم لم يشمروا عن سواعدهم لخدمة الشعب.
وأبلغت كوريا الشمالية يوم الأحد عن ثماني وفيات إضافية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 50، وظهرت أعراض الحمى على أكثر من 392920 شخصا في جميع أنحاء البلاد.
فيروس كورونا - بيونغ يانغ، كوريا الشمالية فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
كوريا الشمالية.. إصابات كورونا تتخطى مليون والوفيات تصل 50 حالة
أمس, 22:11 GMT
وبلغ العدد الإجمالي لمرضى الحمى أكثر من 1.21 مليون حتى الساعة 6 مساء يوم الأحد، من بينهم تعافى أكثر من 648630 بشكل كامل ويتم علاج ما لا يقل عن 564860.
وأبلغت كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي عن أول حالة إصابة بكوفيد -19 منذ أن بدأت الجائحة العالمية بعد أن زعمت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، وأعلنت عن تنفيذ نظام "الطوارئ القصوى" للسيطرة على الفيروس.
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