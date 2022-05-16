عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220516/مؤسسة-الموانئ-الكويتية-تعلن-توقف-حركة-الملاحة-البحرية-في-موانئها-الثلاثة-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1062309806.html
مؤسسة الموانئ الكويتية تعلن توقف حركة الملاحة البحرية في موانئها الثلاثة بسبب سوء الأحوال الجوية
مؤسسة الموانئ الكويتية تعلن توقف حركة الملاحة البحرية في موانئها الثلاثة بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الاثنين، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاثة وهي: الشويخ والشعبية والدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:57+0000
2022-05-16T15:57+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/15/1028451574_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_be3d6e941d8df9bf0b01e320f59cfb21.jpg
وذكرت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية- كونا، أن "سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر، ونتيجة لذلك قررت المؤسسة وقف حركة الملاحة، على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية".وكانت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، إن "حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية"، مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.وأفاد الجلوي بأن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/15/1028451574_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_be47cafa43f4c9472caed08bce06e94c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم

مؤسسة الموانئ الكويتية تعلن توقف حركة الملاحة البحرية في موانئها الثلاثة بسبب سوء الأحوال الجوية

15:57 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الاثنين، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاثة وهي: الشويخ والشعبية والدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.
وذكرت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية- كونا، أن "سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر، ونتيجة لذلك قررت المؤسسة وقف حركة الملاحة، على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية".
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.
وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، إن "حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية"، مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.
وأفاد الجلوي بأن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала