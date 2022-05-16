https://arabic.sputniknews.com/20220516/مؤسسة-الموانئ-الكويتية-تعلن-توقف-حركة-الملاحة-البحرية-في-موانئها-الثلاثة-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1062309806.html
مؤسسة الموانئ الكويتية تعلن توقف حركة الملاحة البحرية في موانئها الثلاثة بسبب سوء الأحوال الجوية
مؤسسة الموانئ الكويتية تعلن توقف حركة الملاحة البحرية في موانئها الثلاثة بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الاثنين، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاثة وهي: الشويخ والشعبية والدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:57+0000
2022-05-16T15:57+0000
2022-05-16T15:57+0000
أخبار الكويت اليوم
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وذكرت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية- كونا، أن "سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر، ونتيجة لذلك قررت المؤسسة وقف حركة الملاحة، على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية".وكانت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، إن "حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية"، مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.وأفاد الجلوي بأن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
مؤسسة الموانئ الكويتية تعلن توقف حركة الملاحة البحرية في موانئها الثلاثة بسبب سوء الأحوال الجوية
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الاثنين، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاثة وهي: الشويخ والشعبية والدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.
وذكرت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية- كونا، أن "سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر، ونتيجة لذلك قررت المؤسسة وقف حركة الملاحة، على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية".
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم، عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي
مؤقتا بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.
وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي، إن "حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية"، مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.
وأفاد الجلوي بأن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها أكثر من 50 كيلومترا في الساعة.