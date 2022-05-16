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https://arabic.sputniknews.com/20220516/ماكدونالدز-تعتزم-بيع-نشاطها-في-روسيا-مع-احتفاظ-المشتري-بـ-62-ألف-عامل-1062292625.html
ماكدونالدز تعتزم بيع نشاطها في روسيا مع احتفاظ المشتري بـ 62 ألف عامل
ماكدونالدز تعتزم بيع نشاطها في روسيا مع احتفاظ المشتري بـ 62 ألف عامل
تعتزم شركة ماكدونالدز بيع نشاطها في روسيا، كما تسعى إلى أن يحتفظ المشتري بالعاملين لديها والبالغ عددهم 62 ألف عامل، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T10:39+0000
2022-05-16T10:39+0000
روسيا
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وفي وقت سابق، أعلنت شركة ماكدونالدز، يوم الجمعة الماضي، أنها ستنفق ما يصل إلى 50 مليون دولار شهريًا للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين الروس.جاء ذلك بعد إعلان سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أنها ستعلق عملها في روسيا اعتبارًا من 14 مارس/آذار في ضوء استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت الشركة إن "التكاليف الشهرية للشركة لضمان الوفاء بجميع التزامات الشركة تجاه الموظفين والموردين ستصل إلى 50 مليون دولار".وبحسب البيان، يعمل أكثر من 62 ألف شخص في نظام ماكدونالدز في روسيا، ونحو 100 ألف في شركات الموردين، مضيفة أن جميع الموظفين سيبقون موظفين في الشركة وسيستمرون في تلقي رواتبهم كاملة.
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ماكدونالدز تعتزم بيع نشاطها في روسيا مع احتفاظ المشتري بـ 62 ألف عامل

10:39 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورإغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا
إغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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تعتزم شركة ماكدونالدز بيع نشاطها في روسيا، كما تسعى إلى أن يحتفظ المشتري بالعاملين لديها والبالغ عددهم 62 ألف عامل، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة ماكدونالدز، يوم الجمعة الماضي، أنها ستنفق ما يصل إلى 50 مليون دولار شهريًا للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين الروس.
جاء ذلك بعد إعلان سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أنها ستعلق عملها في روسيا اعتبارًا من 14 مارس/آذار في ضوء استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت الشركة إن "التكاليف الشهرية للشركة لضمان الوفاء بجميع التزامات الشركة تجاه الموظفين والموردين ستصل إلى 50 مليون دولار".
وبحسب البيان، يعمل أكثر من 62 ألف شخص في نظام ماكدونالدز في روسيا، ونحو 100 ألف في شركات الموردين، مضيفة أن جميع الموظفين سيبقون موظفين في الشركة وسيستمرون في تلقي رواتبهم كاملة.
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