https://arabic.sputniknews.com/20220516/ماكرون-يقبل-استقالة-رئيس-الوزراء-الفرنسي-كاستكس-1062309615.html

ماكرون يقبل استقالة رئيس الوزراء الفرنسي كاستكس

ماكرون يقبل استقالة رئيس الوزراء الفرنسي كاستكس

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل استقالة رئيس الوزراء، جان ‏كاستكس.‏ 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T15:55+0000

2022-05-16T15:55+0000

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أخبار فرنسا

العالم

إيمانويل ماكرون

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موسكو – سبوتنيك. وفي وقت سابق اليوم، سلم كاستكس خطاب الاستقالة إلى ماكرون.وقال قصر الأليزيه في بيان إن "جان كاستكس سلم استقالة الحكومة اليوم لرئيس الجمهورية وقبلها".وكشفت شبكة "بي أف أم تي في" الفرنسية أن وزيرة العمل، إليزابيت بورن، ستتولى رئاسة الحكومة خلفا لجان كاستكس الذي تقدم باستقالته، اليوم الاثنين، مع بدء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون فترة رئاسية ثانية.وذكرت الشبكة: "بحسب معلوماتنا، وزيرة العمل، إليزابيت بورن، موجودة في الإليزيه، وسوف يتم تعيينها رئيسة وزراء".وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ربح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.

https://arabic.sputniknews.com/20220425/-حفتر-يهنئ-ماكرون-على-فوزه-بفترة-رئاسية-ثانية-ويشكر-فرنسا-على-دعمها-ليبيا-في-مكافحة-الإرهاب-1061582879.html

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أخبار فرنسا , العالم, إيمانويل ماكرون