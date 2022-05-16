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https://arabic.sputniknews.com/20220516/محطة-بريطانية-تتعرض-لانتقادات-بسبب-توم-كروز-ويوبيل-الملكة-إليزابيث-1062304416.html
محطة بريطانية تتعرض لانتقادات بسبب توم كروز و"يوبيل" الملكة إليزابيث
محطة بريطانية تتعرض لانتقادات بسبب توم كروز و"يوبيل" الملكة إليزابيث
تعرّضت محطة تلفزيونية بريطانية لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن تغطيتها لاحتفال ‏الملكة إليزابيث بيوبيلها البلاتيني.‏ 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T13:54+0000
2022-05-16T13:54+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
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وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ما جاء في مقابلة أجراها مقدمو المحطة مع الممثل الأمريكي، توم كروز، على هامش احتفالية "يوبيل" ملكة بريطانيا.وكان محور الاعتراض على تغطية المحطة البريطانية هو تطرق مقدمها التلفزيوني مع توم كروز إلى أحدث أفلامه السينمائية "Top Gun: Maverick"، والذي سيطرح في دور العرض السينمائي في 24 مايو/ أيار الجاري.وفي حديثه إلى مذيعي المحطة، فيليب سكوفيلد وجولي إيتشنغهام، قبل انطلاق الاحتفالية، قال توم كروز: "يشرفني أن أكون هنا، إنه امتياز حقيقي، إن ملكة بريطانيا مجرد امرأة أحترمها كثيرا، إنها شخص يتمتع بكرامة هائلة".وواصل كروز إعجابه بملكة بريطانيا، متذكرا محادثة أجراها ذات مرة مع زوجها الأمير الراحل فيليب حول طائرات الهليكوبتر.بعدها تطرّق المذيع، فيليب شوفيلد، مع توم كروز،إلى فيلمه الجديد، ليتساءل العديد على مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرين عن مدى علاقة هذا بملكة بريطانيا، واتهموا الممثل الأمريكي بالترويج لفيلمه من خلال احتفالية "يوبيل" الملكة إليزابيث.وقالت مستخدمة على "تويتر": لماذا يربط توم كروز فيلمه، أعتقد أن هذا كان نوعا من الحفلة الموسيقية/ المسابقة للاحتفال بالحكم الطويل لملكة بريطانيا".وكتب مستخدم آخر: "لماذا نجري مقابلة مع توم كروز حول مسيرته المهنية في عرض يقصد به الاحتفال بيوبيل الملكة، أريد أمورا عن الملكة وأفراد العائلة المالكة، وليس هذا".وفيلم "Top Gun: Maverick" هو الجزء الثاني من واحد من أشهر أفلام توم كروز خلال مسيرته الفنية، الذي عرض في عام 1985، وحقق من خلاله نجاحا مدويا، ويجسد في أحداثه دور طيار حربي.
بريطانيا
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مجتمع, منوعات, بريطانيا

محطة بريطانية تتعرض لانتقادات بسبب توم كروز و"يوبيل" الملكة إليزابيث

13:54 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKالممثل الأمريكي، توم كروز
الممثل الأمريكي، توم كروز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
الممثل الأمريكي، توم كروز
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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تعرّضت محطة تلفزيونية بريطانية لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن تغطيتها لاحتفال ‏الملكة إليزابيث بيوبيلها البلاتيني.‏
وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ما جاء في مقابلة أجراها مقدمو المحطة مع الممثل الأمريكي، توم كروز، على هامش احتفالية "يوبيل" ملكة بريطانيا.
وكان محور الاعتراض على تغطية المحطة البريطانية هو تطرق مقدمها التلفزيوني مع توم كروز إلى أحدث أفلامه السينمائية "Top Gun: Maverick"، والذي سيطرح في دور العرض السينمائي في 24 مايو/ أيار الجاري.
وفي حديثه إلى مذيعي المحطة، فيليب سكوفيلد وجولي إيتشنغهام، قبل انطلاق الاحتفالية، قال توم كروز: "يشرفني أن أكون هنا، إنه امتياز حقيقي، إن ملكة بريطانيا مجرد امرأة أحترمها كثيرا، إنها شخص يتمتع بكرامة هائلة".
وواصل كروز إعجابه بملكة بريطانيا، متذكرا محادثة أجراها ذات مرة مع زوجها الأمير الراحل فيليب حول طائرات الهليكوبتر.
بعدها تطرّق المذيع، فيليب شوفيلد، مع توم كروز،إلى فيلمه الجديد، ليتساءل العديد على مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرين عن مدى علاقة هذا بملكة بريطانيا، واتهموا الممثل الأمريكي بالترويج لفيلمه من خلال احتفالية "يوبيل" الملكة إليزابيث.
وقالت مستخدمة على "تويتر": لماذا يربط توم كروز فيلمه، أعتقد أن هذا كان نوعا من الحفلة الموسيقية/ المسابقة للاحتفال بالحكم الطويل لملكة بريطانيا".
وكتب مستخدم آخر: "لماذا نجري مقابلة مع توم كروز حول مسيرته المهنية في عرض يقصد به الاحتفال بيوبيل الملكة، أريد أمورا عن الملكة وأفراد العائلة المالكة، وليس هذا".
وفيلم "Top Gun: Maverick" هو الجزء الثاني من واحد من أشهر أفلام توم كروز خلال مسيرته الفنية، الذي عرض في عام 1985، وحقق من خلاله نجاحا مدويا، ويجسد في أحداثه دور طيار حربي.
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