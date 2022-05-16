محطة بريطانية تتعرض لانتقادات بسبب توم كروز و"يوبيل" الملكة إليزابيث
© AFP 2022 / GLYN KIRKالممثل الأمريكي، توم كروز
الممثل الأمريكي، توم كروز
© AFP 2022 / GLYN KIRK
تعرّضت محطة تلفزيونية بريطانية لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن تغطيتها لاحتفال الملكة إليزابيث بيوبيلها البلاتيني.
وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ما جاء في مقابلة أجراها مقدمو المحطة مع الممثل الأمريكي، توم كروز، على هامش احتفالية "يوبيل" ملكة بريطانيا.
وكان محور الاعتراض على تغطية المحطة البريطانية هو تطرق مقدمها التلفزيوني مع توم كروز إلى أحدث أفلامه السينمائية "Top Gun: Maverick"، والذي سيطرح في دور العرض السينمائي في 24 مايو/ أيار الجاري.
وفي حديثه إلى مذيعي المحطة، فيليب سكوفيلد وجولي إيتشنغهام، قبل انطلاق الاحتفالية، قال توم كروز: "يشرفني أن أكون هنا، إنه امتياز حقيقي، إن ملكة بريطانيا مجرد امرأة أحترمها كثيرا، إنها شخص يتمتع بكرامة هائلة".
وواصل كروز إعجابه بملكة بريطانيا، متذكرا محادثة أجراها ذات مرة مع زوجها الأمير الراحل فيليب حول طائرات الهليكوبتر.
بعدها تطرّق المذيع، فيليب شوفيلد، مع توم كروز،إلى فيلمه الجديد، ليتساءل العديد على مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرين عن مدى علاقة هذا بملكة بريطانيا، واتهموا الممثل الأمريكي بالترويج لفيلمه من خلال احتفالية "يوبيل" الملكة إليزابيث.
And @TomCruise tells @Schofe & @julieetchitv about the time he met HRH The Duke of Edinburgh and forthcoming film #TopGunMaverick @itv #QueensPlatinumJubileeCelebration pic.twitter.com/7fbvYk371W— Kevin Hughes (@Popprince) May 15, 2022
وقالت مستخدمة على "تويتر": لماذا يربط توم كروز فيلمه، أعتقد أن هذا كان نوعا من الحفلة الموسيقية/ المسابقة للاحتفال بالحكم الطويل لملكة بريطانيا".
Wow, Cruise plugging his new film. How is this relevant to the Queen may I ask? #PlatinumJubilee— Stephanie 💙 (@Stepharrnee) May 15, 2022
وكتب مستخدم آخر: "لماذا نجري مقابلة مع توم كروز حول مسيرته المهنية في عرض يقصد به الاحتفال بيوبيل الملكة، أريد أمورا عن الملكة وأفراد العائلة المالكة، وليس هذا".
This ITV program is not what I thought. Why is Tom Cruise on plugging his movie? I thought this was a concert/pageant type thing to celebrate HM The Queen's long reign #PlatinumJubilee— Amanda Jones (@alj0569) May 15, 2022
وفيلم "Top Gun: Maverick" هو الجزء الثاني من واحد من أشهر أفلام توم كروز خلال مسيرته الفنية، الذي عرض في عام 1985، وحقق من خلاله نجاحا مدويا، ويجسد في أحداثه دور طيار حربي.