https://arabic.sputniknews.com/20220516/محلل-مواجهة-روسيا-وإيران-للعقوبات-الأمريكية-تعزز-تكتلهما-والروابط-مع-الصين-والهند-1062299281.html

محلل: مواجهة روسيا وإيران للعقوبات الأمريكية تعزز تكتلهما والروابط مع الصين والهند

محلل: مواجهة روسيا وإيران للعقوبات الأمريكية تعزز تكتلهما والروابط مع الصين والهند

قال المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي إن"الاتفاق النووي يسمح لإيران ببيع السلاح لمن تريد بعد مرور خمس سنوات، بغض النظر عن التحالفات، خاصة أن البلاد تعاني أزمة... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T12:29+0000

2022-05-16T12:29+0000

2022-05-16T12:29+0000

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روسيا

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وأوضح خلال حديثه إلى راديو "سبوتنيك" أنه "إذا كانت روسيا تريد هذا السلاح فبإمكان إيران أن تبيع السلاح لروسيا ولن يضر هذا بالاتفاق النووي".وأشار إلى أن "العلاقات الإيرانية الروسية أكثر من استراتيجية، وتصل لمرحلة التحالف والصداقة وسياسة إيران في الاتجاه شرقا تصب في هذا الاتجاه".وكان السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، قال في مقابلة مع سبوتنيك، إن التعاون العسكري بين طهران وموسكو جزء من العلاقات مع روسيا ولا يقتصر على شراء المعدات العسكرية.وأكد أن علاقة الجانبين تغطي جميع مجالات السياسة والاقتصاد وتشمل مجالات أخرى، كما أن التعاون العسكري والدفاعي، الذي هو أيضا جزء من هذه العلاقات، لا يقتصر فقط على شراء المعدات العسكرية فحسب.وبحسب السفير الإيراني، أجرى الطرفان مفاوضات وتوصلا إلى قرارات جيدة في مجال الإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز وتكرير النفط والبتروكيماويات ونقل المعدات والتقنيات الاستراتيجية في صناعة النفط والغاز.وأكد جلالي أن بلاده تعتزم زيادة واردات الحبوب من روسيا، من خلال عملية شراء أكثر من 20 مليون طن من مختلف الحبوب.وتمثلت سياسة إيران خلال السنوات الأخيرة في شراء مجموعة معينة من المنتجات الزراعية من روسيا، إلا أنها احتلت المرتبة الأولى في استيراد هذه المنتجات في عام 2021 بعد أن استوردت 7 ملايين طن من الحبوب من روسيا.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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