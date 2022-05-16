https://arabic.sputniknews.com/20220516/محمد-صلاح-يغيب-عن-مواجهة-ساوثهامبتون-في-الدوري-الإنجليزي-1062306380.html
محمد صلاح يغيب عن مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يغيب عن مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول سيغيب عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كل من ساوثهامبتون... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T14:45+0000
2022-05-16T14:45+0000
2022-05-16T14:45+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وبحسب تقارير، فإن إصابة محمد صلاح سيكون على دكة البدلاء خلال مباراة ساوثهامبتون، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.وأصيب اللاعب المصري خلال مباراة ليفربول أمام تشيلسي، السبت الماضي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن يورجن كلوب، المدير الفني ليفربول، لن يسمح لصلاح بالمشاركة في مباراة الغد، حتى يتمكن من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد المقرر إقامته في الـ 28 من مايو/ أيار الجاري.وأصيب صلاح وأندرو روبرتسون وفان دايك خلال مباراة السبت الماضي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.يذكر أن ليفربول لم يتبق له سوى مباراتين أحدهما هي مباراة الغد أمام ساوثهامبتون خارج أرضه، والثانية أمام وولفرهابمتون، على ملعب في 22 مايو الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/كلوب-يعلق-على-فرص-فوز-ليفربول-بالدوري-الإنجليزي-وجاهزية-محمد-صلاح-1062301396.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يغيب عن مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
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ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول سيغيب عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كل من ساوثهامبتون ووولفرهامبتون.
وبحسب تقارير، فإن إصابة محمد صلاح سيكون على دكة البدلاء خلال مباراة ساوثهامبتون، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.
وأصيب اللاعب المصري
خلال مباراة ليفربول أمام تشيلسي، السبت الماضي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وذكرت وسائل إعلام إنجليزية
أن يورجن كلوب، المدير الفني ليفربول، لن يسمح لصلاح بالمشاركة في مباراة الغد، حتى يتمكن من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا
أمام ريال مدريد المقرر إقامته في الـ 28 من مايو/ أيار الجاري.
وأصيب صلاح وأندرو روبرتسون وفان دايك خلال مباراة السبت الماضي، في نهائي كأس الاتحاد
الإنجليزي أمام تشيلسي.
يذكر أن ليفربول لم يتبق له سوى مباراتين أحدهما هي مباراة الغد أمام ساوثهامبتون خارج أرضه، والثانية أمام وولفرهابمتون، على ملعب في 22 مايو الجاري.