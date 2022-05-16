عربي
إعلام محلي: وزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن ستتولى رئاسة الحكومة خلفا لجان كاستكس
https://arabic.sputniknews.com/20220516/مدرب-مانشستر-يونايتد-الجديد-يخرج-عن-صمته-بشأن-احتمالية-رحيل-كريستيانو-رونالدو-الموسم-المقبل-1062307883.html
مدرب مانشستر يونايتد الجديد يخرج عن صمته بشأن احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو الموسم المقبل
مدرب مانشستر يونايتد الجديد يخرج عن صمته بشأن احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو الموسم المقبل
خرج المدرب الهولندي إريك تين هاغ، عن صمته، بشأن احتمالية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف مانشستر يونايتد الموسم المقبل. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:29+0000
2022-05-16T15:29+0000
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050173821_0:113:2181:1340_1920x0_80_0_0_8f745b5217b207b85ce2c23559139c45.jpg
وقال هاغ، في تصريحات مع صحيفة دي تيليغراف الهولندية، إن "رونالدو لاعب عملاق، بسبب ما فعله خلال مسيرته، وأعتقد أنه لا زال يتمتع بالطموح العالي، مضيفا: "بالطبع أود الاحتفاظ به. لقد كان مهما جدا بالنسبة لمانشستر يونايتد هذا الموسم وأظهر لنا أرقاما عظيمة".وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، وجه رسالة ألمحت إلى بقائه في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بعد الشكوك التي انتشرت حول بقائه الفترة الماضية.وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن المدرب الجديد تين هاج، أعرفه لقد كان له عمل رائع مع أياكس، لديه الخبرة ولكنه يحتاج إلى الوقت، نشعر بالإثارة لوصوله كلاعبين وجماهير".وفشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة المفضلة لرونالدو التي يملك خلالها العديد من الأرقام القياسية.واستطاع رونالدو أن يسجل 24 هدفا لمانشستر يونايتد، في كافة المنافسات التي خاضها مع الفريق خلال الموسم الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/صور-مسربة-تكشف-مصير-كريستيانو-رونالدو-مع-مانشستر-يونايتد-الموسم-المقبل-1062277558.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050173821_123:0:2058:1451_1920x0_80_0_0_32d6760f2debff32b40ff79b767a86fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي

مدرب مانشستر يونايتد الجديد يخرج عن صمته بشأن احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو الموسم المقبل

15:29 GMT 16.05.2022
© AP Photo / Rui Vieiraلحظة احتفال للاعب فريق "مانشستر يونايتد"، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين "مانشستر يونايتد" و"نيوكاسل يونايتد" على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021.
لحظة احتفال للاعب فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في مانشستر بإنجلترا،11 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Rui Vieira
تابعنا عبرTelegram
خرج المدرب الهولندي إريك تين هاغ، عن صمته، بشأن احتمالية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف مانشستر يونايتد الموسم المقبل.
وقال هاغ، في تصريحات مع صحيفة دي تيليغراف الهولندية، إن "رونالدو لاعب عملاق، بسبب ما فعله خلال مسيرته، وأعتقد أنه لا زال يتمتع بالطموح العالي، مضيفا: "بالطبع أود الاحتفاظ به. لقد كان مهما جدا بالنسبة لمانشستر يونايتد هذا الموسم وأظهر لنا أرقاما عظيمة".
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
"صور مسربة" تكشف مصير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل
أمس, 19:12 GMT
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، وجه رسالة ألمحت إلى بقائه في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بعد الشكوك التي انتشرت حول بقائه الفترة الماضية.
وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن المدرب الجديد تين هاج، أعرفه لقد كان له عمل رائع مع أياكس، لديه الخبرة ولكنه يحتاج إلى الوقت، نشعر بالإثارة لوصوله كلاعبين وجماهير".
وفشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة المفضلة لرونالدو التي يملك خلالها العديد من الأرقام القياسية.
واستطاع رونالدو أن يسجل 24 هدفا لمانشستر يونايتد، في كافة المنافسات التي خاضها مع الفريق خلال الموسم الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала