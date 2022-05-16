https://arabic.sputniknews.com/20220516/مدرب-مانشستر-يونايتد-الجديد-يخرج-عن-صمته-بشأن-احتمالية-رحيل-كريستيانو-رونالدو-الموسم-المقبل-1062307883.html
مدرب مانشستر يونايتد الجديد يخرج عن صمته بشأن احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو الموسم المقبل
مدرب مانشستر يونايتد الجديد يخرج عن صمته بشأن احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو الموسم المقبل
خرج المدرب الهولندي إريك تين هاغ، عن صمته، بشأن احتمالية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف مانشستر يونايتد الموسم المقبل. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:29+0000
2022-05-16T15:29+0000
2022-05-16T15:29+0000
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال هاغ، في تصريحات مع صحيفة دي تيليغراف الهولندية، إن "رونالدو لاعب عملاق، بسبب ما فعله خلال مسيرته، وأعتقد أنه لا زال يتمتع بالطموح العالي، مضيفا: "بالطبع أود الاحتفاظ به. لقد كان مهما جدا بالنسبة لمانشستر يونايتد هذا الموسم وأظهر لنا أرقاما عظيمة".وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، وجه رسالة ألمحت إلى بقائه في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بعد الشكوك التي انتشرت حول بقائه الفترة الماضية.وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن المدرب الجديد تين هاج، أعرفه لقد كان له عمل رائع مع أياكس، لديه الخبرة ولكنه يحتاج إلى الوقت، نشعر بالإثارة لوصوله كلاعبين وجماهير".وفشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة المفضلة لرونالدو التي يملك خلالها العديد من الأرقام القياسية.واستطاع رونالدو أن يسجل 24 هدفا لمانشستر يونايتد، في كافة المنافسات التي خاضها مع الفريق خلال الموسم الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/صور-مسربة-تكشف-مصير-كريستيانو-رونالدو-مع-مانشستر-يونايتد-الموسم-المقبل-1062277558.html
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مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي
مدرب مانشستر يونايتد الجديد يخرج عن صمته بشأن احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو الموسم المقبل
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خرج المدرب الهولندي إريك تين هاغ، عن صمته، بشأن احتمالية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف مانشستر يونايتد الموسم المقبل.
وقال هاغ، في تصريحات مع صحيفة دي تيليغراف الهولندية
، إن "رونالدو لاعب عملاق، بسبب ما فعله خلال مسيرته، وأعتقد أنه لا زال يتمتع بالطموح العالي، مضيفا: "بالطبع أود الاحتفاظ به. لقد كان مهما جدا بالنسبة لمانشستر يونايتد هذا الموسم وأظهر لنا أرقاما عظيمة".
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، وجه رسالة ألمحت إلى بقائه في مانشستر يونايتد الموسم المقبل
، بعد الشكوك التي انتشرت حول بقائه الفترة الماضية.
وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن المدرب الجديد تين هاج، أعرفه لقد كان له عمل رائع مع أياكس، لديه الخبرة ولكنه يحتاج إلى الوقت، نشعر بالإثارة لوصوله كلاعبين وجماهير".
وفشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المسابقة المفضلة لرونالدو
التي يملك خلالها العديد من الأرقام القياسية.
واستطاع رونالدو أن يسجل 24 هدفا لمانشستر يونايتد، في كافة المنافسات التي خاضها مع الفريق خلال الموسم الجاري.