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مدينة سعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
مدينة سعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
احتلت مدينة سعودية المركز الثالث على مستوى العالم في أقصى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب خبير في الطقس والمناخ. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T07:11+0000
2022-05-16T07:11+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال الخبير السعودي عبد العزيز الحصيني إن مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، سجلت أمس الأحد 48.3 درجة مئوية.وتوقع الحصيني أن تستمر الموجة الحارة على مكة والمدينة، اليوم الاثنين، وارتفاع درجة الحرارة في أنحاء السعودية من 2 إلى 3 درجات مئوية عما سجلته خلال الأيام الماضية.وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد أطلقوا هاشتاج (وسم) #جدة_الآن، تداولوا من خلاله حرارة الشمس في جدة ودرجة الحرارة التي قاربت الـ50 درجة مئوية.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

مدينة سعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

07:11 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورمناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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احتلت مدينة سعودية المركز الثالث على مستوى العالم في أقصى درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب خبير في الطقس والمناخ.
وقال الخبير السعودي عبد العزيز الحصيني إن مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، سجلت أمس الأحد 48.3 درجة مئوية.
وتوقع الحصيني أن تستمر الموجة الحارة على مكة والمدينة، اليوم الاثنين، وارتفاع درجة الحرارة في أنحاء السعودية من 2 إلى 3 درجات مئوية عما سجلته خلال الأيام الماضية.
وكان مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد أطلقوا هاشتاج (وسم) #جدة_الآن، تداولوا من خلاله حرارة الشمس في جدة ودرجة الحرارة التي قاربت الـ50 درجة مئوية.
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