https://arabic.sputniknews.com/20220516/مسؤول-إسرائيلي-يصف-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-بـالمأساة-المروعة-ويكشف-سبب-اقتحام-جنين-1062311550.html

مسؤول إسرائيلي يصف مقتل شيرين أبو عاقلة بـ"المأساة المروعة" ويكشف سبب اقتحام جنين

مسؤول إسرائيلي يصف مقتل شيرين أبو عاقلة بـ"المأساة المروعة" ويكشف سبب اقتحام جنين

وصف القنصل الإسرائيلي في نيويورك، عساف زامير، اليوم الاثنين، إطلاق النار على الصحفية الفلسطينيية شيرين أبو عاقلة بـ"المأساة"، مشددا على ضرورة الانتظار قبل... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T16:39+0000

2022-05-16T16:39+0000

2022-05-16T16:39+0000

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وأكد زامير، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية،على ضرورة الحاجة إلى التحقيق، قائلا: "أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون لدينا تحقيق الآن لفهم كيف حدث ذلك في البداية، ولكن علينا أيضا أن نتذكر السياق الكامل له، لأننا بدأنا القصة في المنتصف نوعًا ما".وتابع قائلا "في الشهر الماضي، تعرض 19 إسرائيليا للقتل الوحشي في هجمات إرهابية، ليس كصحفيين يغطون منطقة حرب في صراع ما، ولكن لمجرد جلوسهم في سياراتهم وهم يمشون في الحدائق ويشربون الجعة، لكونهم يهوديين يعيشون في إسرائيل، كان علينا الذهاب إلى جنين لمحاولة منع الهجوم الإرهابي القادم منها".وأضاف زامير "هذه هي المداهمة التي قُتلت في النهاية شيرين أبو عاقلة في إطلاق نار فيها، وهي مأساة مرة أخرى. كنا نشاهد الوسائط المركزية ووسائل التواصل الاجتماعي والسياسيين في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم يزعمون أن المسؤولة هي إسرائيل قبل أن يكون لدينا أي دليل على ذلك".وعن مشاهد الجنازة يوم الجمعة الماضية، قال زامير، "نعم، المشاهد مروعة. لن أدافع عن المشاهد، ونحن نجري تحقيقًا. وبالمناسبة، في سلسلة الأشياء التي نقوم بها لمحاولة إدارة هذا الوضع، تحدث أخطاء. نحن لسنا مثاليين، ولا أعتقد أن أحدا مثاليا. إذا كان لدينا أي شيء لنتعلمه مما حدث فسنتعلم منه".وأظهر مقطع الفيديو، أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى، وقالت الأمم المتحدة إنها ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/بلينكن-يدعو-إلى-إجراء-تحقيق-فوري-وموثوق-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062265597.html

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن