https://arabic.sputniknews.com/20220516/مسؤول-عسكري-الجيش-الروسي-يتفاوض-مع-الإرهابيين-المحاصرين-في-أزوفستال--1062292313.html
مسؤول عسكري: الجيش الروسي يتفاوض مع الإرهابيين المحاصرين في أزوفستال
مسؤول عسكري: الجيش الروسي يتفاوض مع الإرهابيين المحاصرين في أزوفستال
كشف قائد كتيبة "فوستوك" التابعة لقوات دونيتسك الشعبية، ألكسندر خوداكوفسكي، أن الجيش الروسي يتفاوض مع عناصر من التنظيمات الأوكرانية القومية المتطرفة المحاصرة في... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T10:25+0000
2022-05-16T10:25+0000
2022-05-16T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال قائد كتيبة "فوستوك" خوداكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": "الآن تجري مرحلة نشطة من المفاوضات مع هذه العناصر المحاصرة حيث نتجت عن خروج مجموعة صغيرة من مصنع آزوفستال".وأضاف خوداكوفسكي قائلا: "العديد من الجنود والضباط خرجوا من النفق حاملين الرايات البيضاء وبعد ذلك عاد أحدهم إلى الملجأ لإجراء عملية تفاوض جديدة ولا نعرف النتائج في الوقت الحالي".وقال قائد كتيبة "فوستوك" التابعة لقوات دونيتسك الشعبية، ألكسندر خوداكوفسكي، أن مجموعة من 10 أشخاص يرفعون أعلاما بيضاء خرجوا من مصنع "آزوفستال".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت، في وقت سابق، اكتمال عملية إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، حيث تحاصر القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في الداخل.وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن يوم 21 نيسان/أبريل الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول عسكري: الجيش الروسي يتفاوض مع الإرهابيين المحاصرين في أزوفستال
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كشف قائد كتيبة "فوستوك" التابعة لقوات دونيتسك الشعبية، ألكسندر خوداكوفسكي، أن الجيش الروسي يتفاوض مع عناصر من التنظيمات الأوكرانية القومية المتطرفة المحاصرة في مصنع آزوفستال.
وقال قائد كتيبة "فوستوك" خوداكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": "الآن تجري مرحلة نشطة من المفاوضات مع هذه العناصر المحاصرة حيث نتجت عن خروج مجموعة صغيرة من مصنع آزوفستال".
وأضاف خوداكوفسكي قائلا: "العديد من الجنود والضباط خرجوا من النفق حاملين الرايات البيضاء وبعد ذلك عاد أحدهم إلى الملجأ لإجراء عملية تفاوض جديدة ولا نعرف النتائج في الوقت الحالي".
وقال قائد كتيبة "فوستوك" التابعة لقوات دونيتسك الشعبية، ألكسندر خوداكوفسكي، أن مجموعة من 10 أشخاص يرفعون أعلاما بيضاء خرجوا من مصنع "آزوفستال".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت، في وقت سابق، اكتمال عملية إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول
، حيث تحاصر القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في الداخل.
وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن يوم 21 نيسان/أبريل الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال"
.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا.