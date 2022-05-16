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مسابقة ملكة جمال الدجاج الماليزي
مسابقة ملكة جمال الدجاج الماليزي
يعتبر هذا الفصيل من الدجاج أصغر دجاج في العالم، تعرف عليه عبر ألبوم "سبوتنيك". 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T08:32+0000
2022-05-16T08:35+0000
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دواجن سيراما هي سلالة من البانتام موطنها شرق آسيا، التي يُحتفط بها ويتم تربيتها كحيوانات أليفة، لتشارك فيما بعد في مسابقات الجمال (للطيور)، مع جائزة مالية كبيرة للفائزين.تعتبر فصيلة سيراما من أصغر أنواع الدجاج في العالم، حيث يتراوح طول الدجاجة الواحدة بين 6 و10 إنش (15.29 - 25.4 سم).تشتهر ديوك هذه الفصيلة بالوقوف في وضع مستقيم مع انتفاخ صدورها ورفع ريش ذلها.
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фото, صور, وسائط متعددة

مسابقة ملكة جمال الدجاج الماليزي

08:32 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 16.05.2022)
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يعتبر هذا الفصيل من الدجاج أصغر دجاج في العالم، تعرف عليه عبر ألبوم "سبوتنيك".
© AFP 2022 / Mohd Rasfan

دجاجة سيراما خلال مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

دجاجة سيراما خلال مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Mohd Rasfan

دجاجة سيراما خلال مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

© AFP 2022 / Mohd Rasfan

المتسابقون ينظرون إلى دجاجهم من فصيلة سيراما خلال مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

المتسابقون ينظرون إلى دجاجهم من فصيلة سيراما خلال مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Mohd Rasfan

المتسابقون ينظرون إلى دجاجهم من فصيلة سيراما خلال مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

© AFP 2022 / Mohd Rasfan

متسابق يحمل دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

متسابق يحمل دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Mohd Rasfan

متسابق يحمل دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

© AFP 2022 / Mohd Rasfan

حساب وزن دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

حساب وزن دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Mohd Rasfan

حساب وزن دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

© AFP 2022 / Mohd Rasfan

تصوير دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

تصوير دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Mohd Rasfan

تصوير دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

© AFP 2022 / Mohd Rasfan

متسابق يحضر دجاجته سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

متسابق يحضر دجاجته سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Mohd Rasfan

متسابق يحضر دجاجته سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

© AFP 2022 / Mohd Rasfan

دجاجة سيراما أثناء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

دجاجة سيراما أثناء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Mohd Rasfan

دجاجة سيراما أثناء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

© AFP 2022 / Mohd Rasfan

متسابق يمسك بدجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

متسابق يمسك بدجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Mohd Rasfan

متسابق يمسك بدجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.

دواجن سيراما هي سلالة من البانتام موطنها شرق آسيا، التي يُحتفط بها ويتم تربيتها كحيوانات أليفة، لتشارك فيما بعد في مسابقات الجمال (للطيور)، مع جائزة مالية كبيرة للفائزين.
تعتبر فصيلة سيراما من أصغر أنواع الدجاج في العالم، حيث يتراوح طول الدجاجة الواحدة بين 6 و10 إنش (15.29 - 25.4 سم).
تشتهر ديوك هذه الفصيلة بالوقوف في وضع مستقيم مع انتفاخ صدورها ورفع ريش ذلها.
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