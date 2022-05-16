https://arabic.sputniknews.com/20220516/مسابقة-ملكة-جمال-الدجاج-الماليزي-1062288964.html

مسابقة ملكة جمال الدجاج الماليزي

مسابقة ملكة جمال الدجاج الماليزي

يعتبر هذا الفصيل من الدجاج أصغر دجاج في العالم، تعرف عليه عبر ألبوم "سبوتنيك". 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T08:32+0000

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دواجن سيراما هي سلالة من البانتام موطنها شرق آسيا، التي يُحتفط بها ويتم تربيتها كحيوانات أليفة، لتشارك فيما بعد في مسابقات الجمال (للطيور)، مع جائزة مالية كبيرة للفائزين.تعتبر فصيلة سيراما من أصغر أنواع الدجاج في العالم، حيث يتراوح طول الدجاجة الواحدة بين 6 و10 إنش (15.29 - 25.4 سم).تشتهر ديوك هذه الفصيلة بالوقوف في وضع مستقيم مع انتفاخ صدورها ورفع ريش ذلها.

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