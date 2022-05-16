https://arabic.sputniknews.com/20220516/مسابقة-ملكة-جمال-الدجاج-الماليزي-1062288964.html
مسابقة ملكة جمال الدجاج الماليزي
مسابقة ملكة جمال الدجاج الماليزي
يعتبر هذا الفصيل من الدجاج أصغر دجاج في العالم، تعرف عليه عبر ألبوم "سبوتنيك". 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T08:32+0000
2022-05-16T08:32+0000
2022-05-16T08:35+0000
صور
وسائط متعددة
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دواجن سيراما هي سلالة من البانتام موطنها شرق آسيا، التي يُحتفط بها ويتم تربيتها كحيوانات أليفة، لتشارك فيما بعد في مسابقات الجمال (للطيور)، مع جائزة مالية كبيرة للفائزين.تعتبر فصيلة سيراما من أصغر أنواع الدجاج في العالم، حيث يتراوح طول الدجاجة الواحدة بين 6 و10 إنش (15.29 - 25.4 سم).تشتهر ديوك هذه الفصيلة بالوقوف في وضع مستقيم مع انتفاخ صدورها ورفع ريش ذلها.
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фото, صور, وسائط متعددة
مسابقة ملكة جمال الدجاج الماليزي 08:32 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 16.05.2022) تابعنا عبر
يعتبر هذا الفصيل من الدجاج أصغر دجاج في العالم، تعرف عليه عبر ألبوم "سبوتنيك".
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
دجاجة سيراما خلال مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
دجاجة سيراما خلال مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
المتسابقون ينظرون إلى دجاجهم من فصيلة سيراما خلال مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
المتسابقون ينظرون إلى دجاجهم من فصيلة سيراما خلال مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
متسابق يحمل دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
متسابق يحمل دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
حساب وزن دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
حساب وزن دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
تصوير دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
تصوير دجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
متسابق يحضر دجاجته سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
متسابق يحضر دجاجته سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
دجاجة سيراما أثناء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
دجاجة سيراما أثناء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
متسابق يمسك بدجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
متسابق يمسك بدجاجة سيراما قبل بدء مسابقة جمال الدجاج في كامبونغ جينجاروم، ولاية سيلانغور الماليزية في 14 مايو 2022.
دواجن سيراما هي سلالة من البانتام موطنها شرق آسيا، التي يُحتفط بها ويتم تربيتها كحيوانات أليفة، لتشارك فيما بعد في مسابقات الجمال (للطيور)، مع جائزة مالية كبيرة للفائزين.
تعتبر
فصيلة سيراما من أصغر أنواع الدجاج في العالم
، حيث يتراوح طول الدجاجة الواحدة بين 6 و10 إنش (15.29 - 25.4 سم).
تشتهر ديوك هذه الفصيلة بالوقوف في وضع مستقيم مع انتفاخ صدورها ورفع ريش ذلها.