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مصر تكشف حجم مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية
مصر تكشف حجم مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية
كشفت الحكومة المصرية عن حجم مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، والذي يمكنها الاعتماد عليه في أوقات الطوارئ، والذي قالت إنها تخطط للإبقاء عليه عند مستوى كاف... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:30+0000
2022-05-16T12:30+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
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وأظهرت بيانات خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي عرضها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأحد، أن احتياطي البلاد من القمح حاليا يكفي لتغطية حاجة البلاد لمدة 4 أشهر، بحسب موقع "مصراوي".ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار القمح بشكل كبير للغاية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الأوكرانية، ليبلغ سعر الطن 435 دولارا مقابل 270 دولارا قبل هذه الأزمة.تعتمد مصر على روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي للحصول على واردات الحبوب. ومصر هي أكبر مشتر للقمح في العالم.وتظهر البيانات أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي لتغطية 5.6 شهر من الطلب، ومن الأرز يكفي لـ8.7 شهر، و10.8 شهر من الدواجن المجمدة، فيما تكفي اللحوم لـ24 شهرا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مصر-تعتزم-بيع-أصول-بقيمة-40-مليار-دولار-لمواجهة-الأزمة-الاقتصادية-1062256575.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن

مصر تكشف حجم مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية

12:30 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIسيارة توفر السلع التموينية للمواطنين في مصر
سيارة توفر السلع التموينية للمواطنين في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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كشفت الحكومة المصرية عن حجم مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، والذي يمكنها الاعتماد عليه في أوقات الطوارئ، والذي قالت إنها تخطط للإبقاء عليه عند مستوى كاف لتغطية 4 أشهر من الطلب على الأقل.
وأظهرت بيانات خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي عرضها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأحد، أن احتياطي البلاد من القمح حاليا يكفي لتغطية حاجة البلاد لمدة 4 أشهر، بحسب موقع "مصراوي".
ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار القمح بشكل كبير للغاية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الأوكرانية، ليبلغ سعر الطن 435 دولارا مقابل 270 دولارا قبل هذه الأزمة.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
مصر تعتزم بيع أصول بقيمة 40 مليار دولار لمواجهة الأزمة الاقتصادية
أمس, 12:30 GMT
تعتمد مصر على روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي للحصول على واردات الحبوب. ومصر هي أكبر مشتر للقمح في العالم.
وتظهر البيانات أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي لتغطية 5.6 شهر من الطلب، ومن الأرز يكفي لـ8.7 شهر، و10.8 شهر من الدواجن المجمدة، فيما تكفي اللحوم لـ24 شهرا.
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