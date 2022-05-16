https://arabic.sputniknews.com/20220516/مصر-تكشف-حجم-مخزونها-الاستراتيجي-من-السلع-الغذائية-1062299474.html
مصر تكشف حجم مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية
مصر تكشف حجم مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية
كشفت الحكومة المصرية عن حجم مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، والذي يمكنها الاعتماد عليه في أوقات الطوارئ، والذي قالت إنها تخطط للإبقاء عليه عند مستوى كاف... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:30+0000
2022-05-16T12:30+0000
2022-05-16T12:30+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
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وأظهرت بيانات خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي عرضها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأحد، أن احتياطي البلاد من القمح حاليا يكفي لتغطية حاجة البلاد لمدة 4 أشهر، بحسب موقع "مصراوي".ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار القمح بشكل كبير للغاية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الأوكرانية، ليبلغ سعر الطن 435 دولارا مقابل 270 دولارا قبل هذه الأزمة.تعتمد مصر على روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي للحصول على واردات الحبوب. ومصر هي أكبر مشتر للقمح في العالم.وتظهر البيانات أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي لتغطية 5.6 شهر من الطلب، ومن الأرز يكفي لـ8.7 شهر، و10.8 شهر من الدواجن المجمدة، فيما تكفي اللحوم لـ24 شهرا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/مصر-تعتزم-بيع-أصول-بقيمة-40-مليار-دولار-لمواجهة-الأزمة-الاقتصادية-1062256575.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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اقتصاد, أخبار مصر الآن
مصر تكشف حجم مخزونها الاستراتيجي من السلع الغذائية
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كشفت الحكومة المصرية عن حجم مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، والذي يمكنها الاعتماد عليه في أوقات الطوارئ، والذي قالت إنها تخطط للإبقاء عليه عند مستوى كاف لتغطية 4 أشهر من الطلب على الأقل.
وأظهرت بيانات خطة مصر
للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي عرضها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأحد، أن احتياطي البلاد من القمح حاليا يكفي لتغطية حاجة البلاد لمدة 4 أشهر، بحسب موقع "مصراوي".
ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار القمح بشكل كبير للغاية خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الأوكرانية، ليبلغ سعر الطن 435 دولارا مقابل 270 دولارا قبل هذه الأزمة.
تعتمد مصر على روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي للحصول على واردات الحبوب. ومصر هي أكبر مشتر للقمح في العالم.
وتظهر البيانات
أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي لتغطية 5.6 شهر من الطلب، ومن الأرز يكفي لـ8.7 شهر، و10.8 شهر من الدواجن المجمدة، فيما تكفي اللحوم لـ24 شهرا.