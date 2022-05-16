https://arabic.sputniknews.com/20220516/مصر-وقف-الصيد-في-مناطق-بالبحر-الأحمر-بداية-من-الشهر-المقبل-1062319320.html
مصر.. وقف الصيد في مناطق بالبحر الأحمر بداية من الشهر المقبل
مصر.. وقف الصيد في مناطق بالبحر الأحمر بداية من الشهر المقبل
أعلنت هيئة الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر جنوب مصر وقف الصيد في البحر الأحمر بداية من الزعفرانة حتى حلايب وشلاتين بداية من شهر يونيو المقبل. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T21:28+0000
2022-05-16T21:28+0000
2022-05-16T21:28+0000
مجتمع
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وقال مدير هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر المهندس عصام مصطفي، إن وقف الصيد يأتي "تزامنا مع وقت تكاثر الأسماك وحفاظا على الثروة السمكية بالبحر الأحمر".وأشار مصطفى بحسب موقع "اليوم السابع" إلى أن القرار يشمل "وقف الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس وعدن والبحر الأحمر حتي حلايب، وسيتم فتح الصيد في 15 أغسطس المقبل".ولفت المسؤول المصري إلى أن مراكب الصيد التي تخالف القرار "سيتم وقف ترخيصها لمدة معينة".وأكد مدير هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر أن قرار وقف رحلات صيد النزهة في البحر الأحمر وإبحارها من شأن جهات أخرى غير الثروة السمكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
مصر.. وقف الصيد في مناطق بالبحر الأحمر بداية من الشهر المقبل
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أعلنت هيئة الثروة السمكية في محافظة البحر الأحمر جنوب مصر وقف الصيد في البحر الأحمر بداية من الزعفرانة حتى حلايب وشلاتين بداية من شهر يونيو المقبل.
وقال مدير هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر المهندس عصام مصطفي، إن وقف الصيد يأتي "تزامنا مع وقت تكاثر الأسماك وحفاظا على الثروة السمكية بالبحر الأحمر".
وأشار مصطفى بحسب موقع "اليوم السابع
" إلى أن القرار يشمل "وقف الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس وعدن والبحر الأحمر حتي حلايب، وسيتم فتح الصيد في 15 أغسطس المقبل".
ولفت المسؤول المصري إلى أن مراكب الصيد التي تخالف القرار "سيتم وقف ترخيصها لمدة معينة".
وأكد مدير هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر أن قرار وقف رحلات صيد النزهة في البحر الأحمر وإبحارها من شأن جهات أخرى غير الثروة السمكية.