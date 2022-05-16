https://arabic.sputniknews.com/20220516/مقبرة-الجيش-القيصري-في-حمص-القديمة-نفحة-من-الذاكرة-الروسية-السورية-صور-وفيديو--1062297715.html

مقبرة الجيش القيصري في حمص القديمة.. نفحة من الذاكرة الروسية السورية... صور وفيديو

مقبرة الجيش القيصري في حمص القديمة.. نفحة من الذاكرة الروسية السورية... صور وفيديو

"وما تدري نفس بأي أرض تموت".. قد تكون هذه الآية من (القرآن الكريم)، أبلغ تعبير عن حال الكولونيل أركاني بتروفيتش والضابط نيقولاي نوفكوفسكي وغيرهم الكثير من ضباط... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T12:37+0000

2022-05-16T12:37+0000

2022-05-16T12:40+0000

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تقارير سبوتنيك

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في بداية القرن العشرين، هاجر نوفكوفسكي القائد في سلاح البحرية وبتروفيتش ضابط سلاح الفرسان، مع عدد كبير من ضباط وجنود الجيش القيصري الروسي إلى سوريا، سكن عدد منهم مدينة حمص، عاشوا فيها، تزوجوا من أهلها، تركوا أولادا وأحفادا لا يزالون يسكنونها حتى الآن، وفي نهاية المطاف.. دفنوا فيها.قد لا يعرف أي من ذوي ضباط الجيش الإمبراطوري الروسي ممن غادروهم، كيف عاش هؤلاء في سوريا، ولا كيف وصلوا إليها، ولعلهم لا يعرفون أن لهم أقارب كثر في حمص، إلا أن تراب هذه المدينة التي تتوسط سوريا، بات يحتفظ، في جوفه، بجثامين هؤلاء الذين تحولوا إلى تاريخ مدمج للشعبين السوري والروسي يطاول قرنا من الزمن.سكان حمص يشعرون بالفخر لاحتضان مدافن مدينتهم تلك الجثامين، كما يؤكد الباحث التاريخي السوري المعروف نهاد سمعان، مضيفا في حديث لـ"سبوتنيك": "نفتخر بمقبرة ماراليان بأنها تحتضن جثامين الضباط الروس الذين أتوا إلى حمص ووجدوا فيها مكانا آمنا وجميلا رافقهم في حياتهم واحتضنهم في مماتهم، وجدوا شعبا وفيا لهم ولبلادهم روسيا القيصرية التي قدمت لمدينة حمص بشكل خاص، من ضمن الكثير الذي قدمته عبر أنشطتها الحضارية في سوريا وفلسطين ولبنان من خلال الجمعية الإمبراطورية الروسية الفلسطينية.الباحث التاريخي سمعان أوضح أن "تواجد الضباط والجنود الروس في سوريا، يعود إلى مطلع القرن العشرين، وأن أغلبهم كانوا ضباطا في الجيش الإمبراطوري الروسي أتوا إلينا بعد قيام الثورة البلشفية، وعاشوا في كنف هذه المدينة وأكملوا حياتهم فوق أرضها، منهم من تزوج هنا ولا يزال أبناؤه وأحفاده يعيشون فيها، وبعد وفاتهم دفنوا في ترابها وأصبحوا جزءا من ذاكرتها".وحول اعتماد كنيسة (ماراليان الحمصي) لدفن الضباط الروسي، أوضح سمعان: "قبل العام 1870، لم يكن مسموحا للمسحيين بممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية وجنائزهم بشكل علني نهارا، وبالتالي فقد كان دفن موتاهم في النهار يتعارض مع قوانين السلطنة العثمانية، ما يضطرهم لدفنهم ليلا.. ولأن أبواب المدينة تكون موصده ليلا، فقد كانت تتم عمليات دفن المسيحيين داخل أسوار المدينة".والقديس اليان شفيع حمص هو الطبيب الحمصي الشافي و يزوره الناس من كل الطوائف لاعتقادهم بإمكانية الشفاء عند زيارته كونه من القديسين الأوائل.وكان القديس إليان ضابطا في الجيش الروماني وطبيبا، ولد لأسرة ثرية في القرن الثالث ميلادي، إلا أن المؤسسة الرومانية اعتقلته وسجنته في سجن هو مغارة على أطراف حمص، ومن ثم أعدمته لرفضه الارتداد عن المسيحية، قبل أن يتم نقل جثمانه إلى داخل المدينة بعد زوال الاضطهاد، ووري ضمن كنيسة صغيرة شيدت حينها، ويعد القديس اليان أحد المبجلين في الكنيسة الجامعة قبل الانشقاق الكبير في الكنيسة بين الشرق والغرب.سوريا الملاذ الآمنلم يكن اختيار ضباط الجيش القيصري الروسي لسوريا ملاذا آمنا من قبيل الصدفة، فقد كان لروسيا العظمى قبل ذلك علاقة وطيدة ودور تاريخي في قيام النهضة الحضارية في منطقة سوريا كلها في سياق مهمة حماية طريق الحج الى القدس الذي كانت لروسيا الريادة في هذا العمل النبيل.ولما كانت روسيا تؤمن بأن العلم والمعرفة أهم عوامل قيام هذه النهضة وتحقيق الأمن، فقد أنشأت مدارس خاصة سميت في حينها بالمدارس الروسية وقد جاوز عددها المائة، وأحدثت مدرسة لتخريج المعلمين في الناصرة ومدرسة خاصة لتخريج المعلمات في بيت جالا ليرفدوا المدارس الروسية بالمعلمين والمعلمات التي أنشأتها الجمعية الإمبراطورية الروسية الفلسطينية في سوريا لتعليم الأجيال ومكافحة الجهل المركب الذي خيم على شعوب المنطقة إبان الاحتلال العثماني الطويل لدولهم (ملاحظة: لم تكن اللغة الروسية مفروضة في تلك المدارس بل كانت اختيارية).ونوه المؤرخ السوري بدور المطران أثناسيوس عطا الله مطران حمص وتوابعها الذي كان وكيلا للجمعية في سوريا الكبرى آنذاك (سوريا وفلسطين والأردن ولبنان حاليا)، مضيفا: "ولربما لذلك اختار الكثير من الروس الذين رحلوا إلى سوريا خلال تلك الحقب، مدينة حمص مستقرا لهم ولتكون مثواهم الأخير".وكشف سمعان أن "روسيا أنشأت في الدول الثلاث وكيليكيا 100 مدرسة بتمويل من الجمعية الإمبراطورية الروسية الفلسطينية التي أنشأت 1881 برعاية أخ القيصر الأمير سيرجيوس واستمرت حتى عام 1914 في تقديم أنشطتها وخدماتها لمنطقة صدر المتوسط، وقد حظيت حمص بمدرستين مجانيتين من المدارس الروسية تلك، إحداها (مدرسة البنات الأرثوذكسية) التي ما زالت قائمة حتى الآن، وأخرى كلية للذكور وهي أيضا ما زالت مستمرة بإدارة جديدة".ونوه المؤرخ بأن روسيا تفردت في منطقة الشرق العربي عبر خدمات الجمعية الإمبراطورية التي تكفلت بإنشاء مدرستين لتخريج المعلمين وهما: مدرسة (الناصرة/ فلسطين) لتعليم المدرسين الذكور، ومدرسة (بيت جالا/ فلسطين) لتخريج المعلمات، وذلك لرفد المدارس التي أنشأتها بجهاز تعليمي جديد وعصري، بما يغلق حلقة التعليم من الطفولة حتى المراحل العليا.وأشار الباحث سمعان إلى أن التعليم في سوريا، في تلك الفترة، كان يتم وفق (نظام الكتَاب)، ليتحول بعد ذلك إلى مدراس نظامية خرجت أجيالا جديدة مسلحة بمناهج عصرية، استطاعت بدورها تكريس بذور النهضة الحضارية المحلية في مختلف المجالات.ومع نشر التعليم المدرسي الحديث، عكفت الجمعية الإمبراطورية الروسية الفلسطينية على دعم القطاعات العلمية الأخرى عبر منح دراسية في قطاعات التعليم العالي، ووفقا لإحصائيات قام الباحث سمعان بتوثيقها، فقد تعهدت روسيا قبل عام 1914، بتعليم نحو 11 طالبا من حمص لدراسة الطب في روسيا ومن ثم العودة إلى سوريا لممارسة مهنتهم وتقديم الخدمات الطبية في بلد كان يعاني نقصا بشكل شبه كامل في هذا النوع من التخصصات.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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