https://arabic.sputniknews.com/20220516/موسكو-إنتاج-سيارات-موسكفيتش-بدلا-من-رينو-1062285375.html
موسكو.. إنتاج سيارات "موسكفيتش" بدلا من "رينو"
موسكو.. إنتاج سيارات "موسكفيتش" بدلا من "رينو"
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قراره بشأن استئناف إنتاج السيارات المعروفة باسم "موسكفيتش". 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T06:24+0000
2022-05-16T06:24+0000
2022-05-16T06:24+0000
روسيا
اقتصاد
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وستعاود موسكو تصنيع سيارات "موسكفيتش" في مصنع كان ملكًا لشركة "رينو" الفرنسية التي أغلقته أخيرا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية الناس من هجمات تشنها قوات تابعة لنظام كييف الذي تدعمه الدول الغربية.وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عبر حسابها في تلغرام تحويل مصنع "رينو" إلى ملكية السلطة المحلية لمدينة موسكو.من جانبه قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر موقعه الإلكتروني إنه قرر استئناف إنتاج سيارات من طراز "موسكفيتش" في مصنع "رينو" السابق، وأردف قائلا: "يتم في المرحلة الأولى تنظيم إنتاج السيارات الكلاسيكية ذات محرك الاحتراق الداخلي، فيما يتم لاحقا تنظيم إنتاج سيارات كهربائية".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
موسكو.. إنتاج سيارات "موسكفيتش" بدلا من "رينو"
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قراره بشأن استئناف إنتاج السيارات المعروفة باسم "موسكفيتش".
وستعاود موسكو تصنيع سيارات "موسكفيتش" في مصنع كان ملكًا لشركة "رينو" الفرنسية التي أغلقته أخيرا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية الناس من هجمات تشنها قوات تابعة لنظام كييف الذي تدعمه الدول الغربية.
وأعلنت
وزارة الصناعة والتجارة الروسية عبر حسابها في تلغرام تحويل مصنع "رينو" إلى ملكية السلطة المحلية لمدينة موسكو.
من جانبه قال
عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر موقعه الإلكتروني إنه قرر استئناف إنتاج سيارات من طراز "موسكفيتش" في مصنع "رينو" السابق، وأردف قائلا: "يتم في المرحلة الأولى تنظيم إنتاج السيارات الكلاسيكية ذات محرك الاحتراق الداخلي، فيما يتم لاحقا تنظيم إنتاج سيارات كهربائية".