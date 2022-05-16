https://arabic.sputniknews.com/20220516/موسكو-ترد-على-بيان-مجموعة-السبع-محاولات-إبعاد-روسيا-تفقم-الأزمات-الاقتصادية-والغذائية-1062316330.html
موسكو ترد على بيان مجموعة السبع: محاولات إبعاد روسيا تفقم الأزمات الاقتصادية والغذائية
موسكو ترد على بيان مجموعة السبع: محاولات إبعاد روسيا تفقم الأزمات الاقتصادية والغذائية
أكدت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (جي 7)، أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T19:09+0000
2022-05-16T19:09+0000
2022-05-16T19:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
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وقالت الخارجية الروسية: "نلاحظ مرة أخرى أن محاولات فصل روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأجل القائمة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وتعيق انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من موجات متواصلة من فيروس كورونا، والتضخم على نطاق واسع، وتشديد السياسة النقدية من قبل الدول المتقدمة".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "الدول تناقض نفسها في بيان مجموعة السبع".وأعلنت عدد من الدول الغربية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عن حزم من العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وتدرس دول الاتحاد الأوروبي بجدية إمكانية التخلي عن النفط والغاز الروسي، حيث تنص الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على فرض حظر نفطي، لكن عددًا من الدول، ولا سيما المجر، تمنع اعتماده.وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطاً تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد. ووفقًا له، فإن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها بشكل صارم في العالم الحديث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
موسكو ترد على بيان مجموعة السبع: محاولات إبعاد روسيا تفقم الأزمات الاقتصادية والغذائية
19:09 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 19:38 GMT 16.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكدت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (جي 7)، أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأمد لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية.
وقالت الخارجية الروسية: "نلاحظ مرة أخرى أن محاولات فصل روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأجل القائمة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وتعيق انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من موجات متواصلة من فيروس كورونا، والتضخم على نطاق واسع، وتشديد السياسة النقدية من قبل الدول المتقدمة".
وشددت الخارجية على أن طرح "المزيد من (فك هستيريا) العقوبات المناهضة لروسيا لن يصبح تحت أي ظرف من الظروف عاملا مستقرا أو محفزا للاقتصاد العالمي".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "الدول تناقض نفسها في بيان مجموعة السبع".
وبينت الخارجية إلى أنه "من جهة، هناك مزاعم منافقة بأن العقوبات المفروضة على روسيا لا تؤثر على تصدير المواد الغذائية الأساسية إلى الدول النامية. ومن جهة أخرى، يتم التأكيد على أن الغرب سيواصل زيادة ضغط العقوبات من أجل عزل روسيا عن النظام المالي الدولي والمؤسسات العالمية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لأن الإجراءات الأحادية للبلدان الغربية، ولا سيما مجموعة السبع، هي التي أدت إلى تفاقم مشكلة كسر السلاسل اللوجستية والمالية للإمدادات الغذائية إلى الأسواق العالمية".
وأعلنت عدد من الدول الغربية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عن حزم من العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وتدرس دول الاتحاد الأوروبي بجدية إمكانية التخلي عن النفط والغاز الروسي، حيث تنص الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على فرض حظر نفطي، لكن عددًا من الدول، ولا سيما المجر، تمنع اعتماده.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو التسبب بتدهور حياة الملايين من الناس.
وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطاً تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد. ووفقًا له، فإن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها بشكل صارم في العالم الحديث.