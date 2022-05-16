https://arabic.sputniknews.com/20220516/موسكو-ترد-على-بيان-مجموعة-السبع-محاولات-إبعاد-روسيا-تفقم-الأزمات-الاقتصادية-والغذائية-1062316330.html

موسكو ترد على بيان مجموعة السبع: محاولات إبعاد روسيا تفقم الأزمات الاقتصادية والغذائية

موسكو ترد على بيان مجموعة السبع: محاولات إبعاد روسيا تفقم الأزمات الاقتصادية والغذائية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (جي 7)، أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T19:09+0000

2022-05-16T19:09+0000

2022-05-16T19:38+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

اقتصاد

روسيا

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وقالت الخارجية الروسية: "نلاحظ مرة أخرى أن محاولات فصل روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي طويلة الأجل القائمة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية، وتؤدي إلى تفتيت التجارة العالمية وتعيق انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من موجات متواصلة من فيروس كورونا، والتضخم على نطاق واسع، وتشديد السياسة النقدية من قبل الدول المتقدمة".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "الدول تناقض نفسها في بيان مجموعة السبع".وأعلنت عدد من الدول الغربية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عن حزم من العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وتدرس دول الاتحاد الأوروبي بجدية إمكانية التخلي عن النفط والغاز الروسي، حيث تنص الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على فرض حظر نفطي، لكن عددًا من الدول، ولا سيما المجر، تمنع اعتماده.وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطاً تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد. ووفقًا له، فإن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها بشكل صارم في العالم الحديث.

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اقتصاد, روسيا