https://arabic.sputniknews.com/20220516/نائبة-روسية-المختبرات-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-هي-منشآت-تابعة-لحلف-الناتو-1062296819.html
نائبة روسية: المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا هي منشآت تابعة لحلف الناتو
نائبة روسية: المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا هي منشآت تابعة لحلف الناتو
أعلنت رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق بقضية أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية، النائبة إيرينا ياروفايا، أن المختبرات الأمريكية في... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T11:53+0000
2022-05-16T11:53+0000
2022-05-16T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت ياروفايا: "يمكن اعتبار إنشاء الولايات المتحدة للمختبرات البيولوجية قرب حدود روسيا هي بمثابة الإنشاء الفعلي لمنشآت الناتو، نظرًا لأن تحديد الأهداف العسكرية واستخدام هذه المنشآت قد تم تحديده في الأصل من خلال الاتفاقيات مع البنتاغون".وأضافت ياروفايا: "تسمح لنا المعلومات التي تلقيناها من المختبرات بالتوصل إلى نتيجة قاطعة مفادها أن الولايات المتحدة كانت تنفذ برنامجا عسكريا خطيرا على الأراضي الأوكرانية وهو أولاً وقبل كل شيء يشكل خطرًا على مواطني أوكرانيا أنفسهم، مما قد يؤدي إلى إنشاء ليس مجرد ساحة تدريب بل مواقع لحلف شمال الاطلسي ".وبحسب ياروفايا، فإن هذه القضايا تشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العالمي، مؤكدة أن المناقشة التي جرت في مقر مجلس الأمن يشير إلى رغبة بالحصول على إجابات لأسئلة حساسة للغاية وذات أسباب جيدة وحساسة للغاية طرحتها روسيا".واعتبرت النائبة الروسية أن "الأدلة التي جمعتها اللجنة البرلمانية تؤكد حقيقة أن المختبرات البيولوجية العسكرية في أوكرانيا التي تم إنشاؤها في إطار برنامج البنتاغون تشكل تهديدا للسلام، وبالتالي تتطلب تقييمًا واستجابات مناسبة ومتعددة المستويات على منصات دولية مختلفة".
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روسيا
نائبة روسية: المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا هي منشآت تابعة لحلف الناتو
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أعلنت رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق بقضية أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية، النائبة إيرينا ياروفايا، أن المختبرات الأمريكية في أوكرانيا تعد منشآت تابعة للناتو.
وقالت ياروفايا: "يمكن اعتبار إنشاء الولايات المتحدة للمختبرات البيولوجية قرب حدود روسيا هي بمثابة الإنشاء الفعلي لمنشآت الناتو، نظرًا لأن تحديد الأهداف العسكرية واستخدام هذه المنشآت قد تم تحديده في الأصل من خلال الاتفاقيات مع البنتاغون".
وأضافت ياروفايا: "تسمح لنا المعلومات التي تلقيناها من المختبرات بالتوصل إلى نتيجة قاطعة مفادها أن الولايات المتحدة كانت تنفذ برنامجا عسكريا خطيرا على الأراضي الأوكرانية وهو أولاً وقبل كل شيء يشكل خطرًا على مواطني أوكرانيا أنفسهم، مما قد يؤدي إلى إنشاء ليس مجرد ساحة تدريب بل مواقع لحلف شمال الاطلسي ".
وبحسب ياروفايا، فإن هذه القضايا تشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العالمي، مؤكدة أن المناقشة التي جرت في مقر مجلس الأمن يشير إلى رغبة بالحصول على إجابات لأسئلة حساسة للغاية وذات أسباب جيدة وحساسة للغاية طرحتها روسيا".
واعتبرت النائبة الروسية أن "الأدلة التي جمعتها اللجنة البرلمانية تؤكد حقيقة أن المختبرات البيولوجية العسكرية في أوكرانيا التي تم إنشاؤها في إطار برنامج البنتاغون تشكل تهديدا للسلام، وبالتالي تتطلب تقييمًا واستجابات مناسبة ومتعددة المستويات على منصات دولية مختلفة".