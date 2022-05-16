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https://arabic.sputniknews.com/20220516/هل-تنجح-المساعي-الفلسطينية-في-محاكمة-المسؤولين-عن-قتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-أمام-الجنائية-1062294932.html
هل تنجح المساعي الفلسطينية في محاكمة المسؤولين عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام الجنائية الدولية؟
هل تنجح المساعي الفلسطينية في محاكمة المسؤولين عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام الجنائية الدولية؟
16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T11:20+0000
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استطلاعات الرأي, опросы

هل تنجح المساعي الفلسطينية في محاكمة المسؤولين عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام الجنائية الدولية؟

11:20 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 11:23 GMT 16.05.2022)
© Photo / Shireen Abu Aklehمقتل الصحفية الفلسطينيية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين
مقتل الصحفية الفلسطينيية والمراسلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Photo / Shireen Abu Akleh
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