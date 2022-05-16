https://arabic.sputniknews.com/20220516/هل-تنجح-المساعي-الفلسطينية-في-محاكمة-المسؤولين-عن-قتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-أمام-الجنائية-1062294932.html
هل تنجح المساعي الفلسطينية في محاكمة المسؤولين عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام الجنائية الدولية؟
هل تنجح المساعي الفلسطينية في محاكمة المسؤولين عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام الجنائية الدولية؟
16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T11:20+0000
2022-05-16T11:20+0000
2022-05-16T11:23+0000
استطلاعات الرأي
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استطلاعات الرأي, опросы
هل تنجح المساعي الفلسطينية في محاكمة المسؤولين عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام الجنائية الدولية؟
11:20 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 11:23 GMT 16.05.2022) تابعنا عبر