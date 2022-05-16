https://arabic.sputniknews.com/20220516/وزير-إسرائيلي-يجري-زيارة-لأوزبكستان-هي-الأولى-منذ-14-عاما-1062291225.html

وزير إسرائيلي يجري زيارة لأوزبكستان هي الأولى منذ 14 عاما

وزير إسرائيلي يجري زيارة لأوزبكستان هي الأولى منذ 14 عاما

يجري وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، اليوم الإثنين، أول زيارة من نوعها إلى أوزبكستان منذ 14 عاما، يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين لبحث تنشيط السياحة بين... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T09:34+0000

2022-05-16T09:34+0000

2022-05-16T09:34+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "سيجري وزير السياحة يوئيل رازفوزوف الذي يترأس أيضا اللجنة الاقتصادية مع أوزبكستان، بأول زيارة دبلوماسية له إلى أوزبكستان منذ عام 2014، والأولى له منذ انتخاب الرئيس الحالي شوكت ميرزيوييف".وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي رازفوزوف خلال الزيارة مع اثنين من نواب رئيس وزراء أوزبكستان وعدد من الوزراء بمن فيهم نائب وزير الخارجية، ووزراء التجارة الخارجية والاستثمار، والسياحة، والزراعة، والإسكان، والمياه، والابتكار.من جانبه، قال موقع "باسبورت نيوز" العبري المتخصص في شؤون السياحة، إن الوزير الإسرائيلي سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين في أوزبكستان للتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.في الماضي، تم توقيع اتفاقيات لتنشيط السياحة بين البلدين، لكنها لم تؤد فعليا إلى ازدهار العدد المتبادل للسياح. في عام 2019، وصل حوالي 3400 سائح فقط إلى إسرائيل من أوزبكستان.وبحسب الموقع، تأمل وزارة السياحة الإسرائيلية في زيادة عدد السائحين من الدولة الواقعة في وسط آسيا على مسافة 5 ساعات من مطار بن غوريون الإسرائيلي.

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