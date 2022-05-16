https://arabic.sputniknews.com/20220516/وزير-الدفاع-اليمني-السعودية-والإمارات-لهما-الدور-الفاعل-في-التصدي-لـالحوثي-ومشروعه-الإيراني-1062314561.html

وزير الدفاع اليمني: السعودية والإمارات لهما الدور الفاعل في التصدي لـ"الحوثي ومشروعه الإيراني"

وزير الدفاع اليمني: السعودية والإمارات لهما الدور الفاعل في التصدي لـ"الحوثي ومشروعه الإيراني"

قال وزير الدفاع اليمني التابع للمجلس الرئاسي، الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الإثنين، إن "الوضع الميداني اليوم، أقوى بفضل الإسناد والدعم الذي تقدمه القوات... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T18:29+0000

2022-05-16T18:29+0000

2022-05-16T18:29+0000

أخبار اليمن الأن

الجيش اليمني

أنصار الله

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وأكد المقدشي، خلال مناقشته بالعاصمة السعودية الرياض، مع نائب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق أول ركن مطلق الأزيمع، أن "ميليشيات الحوثيين، مستمرة في تحشيد قواتها وبناء التحصينات ومصرّة على العنف والإرهاب، في حين يلتزم الجيش اليمني فيه بالهدنة الأممية ويبدي حرصا على السلام الدائم الذي يتوق إليه الشعب اليمني وأشقاؤه"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.وثمّن ”جهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتهم الفاعلة للجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف المجالات العملياتية والجوية واللوجستية والتدريبية".وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالفه عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-اليمني-مقتل-وإصابة-80-عسكريا-ومدنيا-في-تعز-جراء-خروقات-أنصار-الله-للهدنة-1062272642.html

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أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, أنصار الله