https://arabic.sputniknews.com/20220516/وزير-خارجية-إيران-يصل-الإمارات-لأول-مرة-منذ-توليه-منصبه-ويلتقي-محمد-بن-زايد-صور-1062312559.html
وزير خارجية إيران يصل الإمارات لأول مرة منذ توليه منصبه ويلتقي محمد بن زايد... صور
وزير خارجية إيران يصل الإمارات لأول مرة منذ توليه منصبه ويلتقي محمد بن زايد... صور
وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الاثنين، الإمارات لأول مرة منذ توليه منصبه، والتقي الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T17:14+0000
2022-05-16T17:14+0000
2022-05-16T17:14+0000
أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عبد اللهيان "قدم التعزية في وفاة الرئيس الإماراتي السابق الشيخ خليفة بن زايد"، مرحبا بتعيين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا جديدا للدولة الخليجية.وغادر وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، إلى الإمارات العربية المتحدة، لتقديم التعازي في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد. ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) صورة لمغادرة عبد اللهيان إلى الإمارات.في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في رسالة تعزية لنظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تعاطفه مع دولة الإمارات وحكومتها في وفاة رئيس الإمارات.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قدم تعازيه في وفاة رئيس الإمارات الراحل، خليفة بن زايد آل نهيان، وعبر عن تعازيه لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ولحكومة وشعب الإمارات.وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير خارجية إيران يصل الإمارات لأول مرة منذ توليه منصبه ويلتقي محمد بن زايد... صور
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وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الاثنين، الإمارات لأول مرة منذ توليه منصبه، والتقي الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عبد اللهيان "قدم التعزية في وفاة الرئيس الإماراتي السابق الشيخ خليفة بن زايد"، مرحبا بتعيين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا جديدا للدولة الخليجية.
وغادر وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، إلى الإمارات العربية المتحدة، لتقديم التعازي في وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد. ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) صورة لمغادرة عبد اللهيان إلى الإمارات
.
في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في رسالة تعزية لنظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تعاطفه مع دولة الإمارات وحكومتها في وفاة رئيس الإمارات.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قدم تعازيه في وفاة رئيس الإمارات الراحل
، خليفة بن زايد آل نهيان، وعبر عن تعازيه لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، ولحكومة وشعب الإمارات.
وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.