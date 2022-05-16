https://arabic.sputniknews.com/20220516/وزير-خارجية-تركيا-يجري-مباحثات-مع-ستولتنبرغ-بعد-تصريحات-أردوغان-عن-انضمام-السويد-وفنلندا-لـ-الناتو-1062317331.html

وزير خارجية تركيا يجري مباحثات مع ستولتنبرغ بعد تصريحات أردوغان عن انضمام السويد وفنلندا لـ "الناتو"

وزير خارجية تركيا يجري مباحثات مع ستولتنبرغ بعد تصريحات أردوغان عن انضمام السويد وفنلندا لـ "الناتو"

أكد مصدر دبلوماسي لـ "سبوتنيك" أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أجرى محادثات هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، عقب تصريحات الرئيس... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T19:59+0000

2022-05-16T19:59+0000

2022-05-16T19:59+0000

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أخبار تركيا اليوم

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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "جرت اليوم محادثات عبر الهاتف بين وزير الخارجية التركي والأمين العام لحلف الناتو".وتابع، خلال تصريحات صحفية إن هناك بعض اللقاءات والاجتماعات على مستوى وزارات الخارجية، مضيفا: "لكن لنركز على حقيقة أن كلا الدولتين لا تعانيان من تهديدات أو مخاطر إرهابية".وأضاف: "لقد قدمتا (فنلندا والسويد) طلبا لزيارة تركيا، لكن إذا كانت جهودهم تلك من أجل إقناعنا بالانضمام إلى الناتو دون الموافقة على مطالبنا، فمن الآن أعتذر وأقول لهم إننا سنرفض انضمامهما إلى الناتو، وإلا سيتحول الحلف إلى قواعد لتنظيمات وعناصر إرهابية".وكانت روسيا حذرت في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو، سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا، لحماية أمنها من التهديدات التي يشكلها الحلف لها، معتبرة أن خطوة الانضمام غير مبررة، لأن موسكو ليس لديها أي مشاكل مع هاتين الدولتين.وسبق وأن أعلنت كل من فنلندا والسويد، عن رغبتهما للانضمام إلى حلف الناتو، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس، والتخلص من التوجهات النازية التي ظهرت في هذا البلد.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/الخارجية-الروسية-انضمام-السويد-إلى-الناتو-يجبر-روسيا-على-اتخاذ-خطوات-عسكرية-تقنية-1062312492.html

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العالم, الناتو, أخبار تركيا اليوم