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وفد روسي يسافر إلى الإمارات لتقديم التعازي بوفاة رئيس الدولة
وفد روسي يسافر إلى الإمارات لتقديم التعازي بوفاة رئيس الدولة
قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إن وفدا حكوميا روسيا سيسافر إلى الإمارات اليوم الاثنين، للمشاركة في أحداث الحداد على وفاة الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T06:32+0000
2022-05-16T06:32+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال المصدر: "الوفد يغادر اليوم، سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء الوفد في وقت لاحق".ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.وأعلن المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات السبع، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا أمس السبت، في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/أمير-قطر-يزور-الإمارات-ويعزي-محمد-بن-زايد-في-مطار-أبو-ظبي-صور-1062273483.html
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روسيا, العالم العربي

وفد روسي يسافر إلى الإمارات لتقديم التعازي بوفاة رئيس الدولة

06:32 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / RABIH MOGHRABIرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مع أخيه ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مع أخيه ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / RABIH MOGHRABI
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قال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" إن وفدا حكوميا روسيا سيسافر إلى الإمارات اليوم الاثنين، للمشاركة في أحداث الحداد على وفاة الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان.
وقال المصدر: "الوفد يغادر اليوم، سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء الوفد في وقت لاحق".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
وأعلن المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات السبع، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
أمير قطر يزور الإمارات ويعزي محمد بن زايد في مطار أبو ظبي... صور
أمس, 17:47 GMT
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا أمس السبت، في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".
الشيخ محمد بن زايد.. القائد القوي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
الشيخ محمد بن زايد... القائد القوي
أمس, 10:51 GMT
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