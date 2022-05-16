https://arabic.sputniknews.com/20220516/وفد-عسكري-إيراني-يزور-طاجيكستان-لتعزيز-التعاون-الدفاعي-المشترك-1062294302.html

وفد عسكري إيراني يزور طاجيكستان لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك

وفد عسكري إيراني يزور طاجيكستان لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك

وصل وفد عسكري إيراني رفيع المستوى بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إلى جمهورية طاجيكستان، في زيارة تهدف لتعزيز وتطوير التعاون... 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T11:14+0000

2022-05-16T11:14+0000

2022-05-16T11:14+0000

أخبار إيران

أخبار طاجيكستان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102685/35/1026853501_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_877aa4940acbee37ff1a2e662dac694b.jpg

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الاثنين، عن رئيس هيئة الأركان أن الزيارة تهدف لتعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين بلاده وجمهورية طاجيكستان.وذكر باقري أن الزيارة ستشهد عقد اجتماعات ثنائية خلال الرحلة مع المسؤولين العسكريين والسياسيين في طاجيكستان من أجل تحسين الأمن والسلام في كلا البلدين.وأشار إلى أن إيران وطاجيكستان تقعان في منطقة جيوسياسية حساسة تشهد أحداثا سوف تلقي بظلالها على كل من البلدين.واستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة والنائب الأول لوزير الدفاع الطاجيكستاني اللواء إمام علي صابر زاده وعدد من المسؤولين العسكريين الطاجيكيين، اللواء باقري والوفد المرافق له في العاصمة دوشنبه.ومن المقرر أن يلتقي باقري خلال الزيارة رئيس جمهورية طاجيكستان ويزور المراكز العسكرية والعلمية للقوات المسلحة الطاجيكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/إيران-بإمكاننا-مضاعفة-صادرات-النفط-إذا-احتاج-السوق-إلى-المزيد-من-الإمدادات-1062262487.html

أخبار إيران

أخبار طاجيكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, أخبار طاجيكستان