https://arabic.sputniknews.com/20220516/وفد-عسكري-إيراني-يزور-طاجيكستان-لتعزيز-التعاون-الدفاعي-المشترك-1062294302.html
وفد عسكري إيراني يزور طاجيكستان لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك
وفد عسكري إيراني يزور طاجيكستان لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك
وصل وفد عسكري إيراني رفيع المستوى بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إلى جمهورية طاجيكستان، في زيارة تهدف لتعزيز وتطوير التعاون... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T11:14+0000
2022-05-16T11:14+0000
2022-05-16T11:14+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الاثنين، عن رئيس هيئة الأركان أن الزيارة تهدف لتعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين بلاده وجمهورية طاجيكستان.وذكر باقري أن الزيارة ستشهد عقد اجتماعات ثنائية خلال الرحلة مع المسؤولين العسكريين والسياسيين في طاجيكستان من أجل تحسين الأمن والسلام في كلا البلدين.وأشار إلى أن إيران وطاجيكستان تقعان في منطقة جيوسياسية حساسة تشهد أحداثا سوف تلقي بظلالها على كل من البلدين.واستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة والنائب الأول لوزير الدفاع الطاجيكستاني اللواء إمام علي صابر زاده وعدد من المسؤولين العسكريين الطاجيكيين، اللواء باقري والوفد المرافق له في العاصمة دوشنبه.ومن المقرر أن يلتقي باقري خلال الزيارة رئيس جمهورية طاجيكستان ويزور المراكز العسكرية والعلمية للقوات المسلحة الطاجيكية.
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أخبار إيران, أخبار طاجيكستان
وفد عسكري إيراني يزور طاجيكستان لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك
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وصل وفد عسكري إيراني رفيع المستوى بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إلى جمهورية طاجيكستان، في زيارة تهدف لتعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي المشترك.
ونقلت وكالة "إرنا"
، اليوم الاثنين، عن رئيس هيئة الأركان أن الزيارة تهدف لتعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين بلاده وجمهورية طاجيكستان.
وذكر باقري أن الزيارة ستشهد عقد اجتماعات ثنائية خلال الرحلة مع المسؤولين العسكريين والسياسيين في طاجيكستان من أجل تحسين الأمن والسلام في كلا البلدين.
وأشار إلى أن إيران وطاجيكستان تقعان في منطقة جيوسياسية حساسة تشهد أحداثا سوف تلقي بظلالها على كل من البلدين.
واستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة والنائب الأول لوزير الدفاع الطاجيكستاني اللواء إمام علي صابر زاده وعدد من المسؤولين العسكريين الطاجيكيين، اللواء باقري والوفد المرافق له في العاصمة دوشنبه.
ومن المقرر أن يلتقي باقري خلال الزيارة رئيس جمهورية طاجيكستان ويزور المراكز العسكرية والعلمية للقوات المسلحة الطاجيكية.