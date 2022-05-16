https://arabic.sputniknews.com/20220516/وقف-حركة-الملاحة-في-مطار-بغداد-الدولي-بسبب-العواصف-الترابية-1062285809.html
وقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب العواصف الترابية
وقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب العواصف الترابية
أعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، وقف الحركة الملاحية لمدة يوم بسبب العاصفة الترابية. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T06:45+0000
2022-05-16T06:45+0000
2022-05-16T06:46+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت إدارة المطار في بيان: "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الاثنين"، بحسب موقع "السومرية".وعزت إدارة المطار اتخاذ هذا القرار إلى العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 متر.وذكر البيان أنه "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد".خلال الأسابيع الأخيرة، شهد العراق عواصف ترابية متكررة بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.وتسببت العواصف الترابية في وفاة واحدة وأكثر من 5000 حالة اختناق، بحسب وزارة الصحة العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/نائب-رئيس-البرلمان-العراقي-وزير-النفط-يسعى-لخلق-مشاكل-بين-بغداد-وأربيل-1062281471.html
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أخبار العراق اليوم
وقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب العواصف الترابية
06:45 GMT 16.05.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 16.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، وقف الحركة الملاحية لمدة يوم بسبب العاصفة الترابية.
وقالت إدارة المطار في بيان: "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الاثنين"، بحسب موقع "السومرية"
.
وعزت إدارة المطار اتخاذ هذا القرار إلى العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 متر.
وذكر البيان أنه "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد".
خلال الأسابيع الأخيرة، شهد العراق عواصف ترابية متكررة بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية.
وتسببت العواصف الترابية في وفاة واحدة وأكثر من 5000 حالة اختناق، بحسب وزارة الصحة العراقية.