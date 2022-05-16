https://arabic.sputniknews.com/20220516/وكالات-إيني-الإيطالية-للنفط-والغاز-ستفتح-حسابا-بالروبل-بحلول-الأربعاء-1062314426.html
وكالات: "إيني" الإيطالية للنفط والغاز ستفتح حسابا بالروبل بحلول الأربعاء
وكالات: "إيني" الإيطالية للنفط والغاز ستفتح حسابا بالروبل بحلول الأربعاء
ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني" مستعدة للامتثال لتنفيذ المطالب الروسية بتسديد ثمن الغاز وفتح حساب مصرفي... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T18:24+0000
2022-05-16T18:24+0000
2022-05-16T18:24+0000
اقتصاد
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت الوكالة : "ووفقا للمصادر المطلعة، فإن "إيني" ستنتقل لفتح حسابات بالروبل واليورو في "غازبروم بنك" بحلول الأربعاء، لتسديد مدفوعات هذا الشهر في الوقت المحدد وتجنب أي مخاطر بخصوص إمدادات الغاز".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس/آذار الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الاتحاد-الأوروبي-يعطي-الضوء-الأخضر-للحفاظ-على-تدفق-الغاز-الروسي-1062308486.html
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اقتصاد, العالم, روسيا
وكالات: "إيني" الإيطالية للنفط والغاز ستفتح حسابا بالروبل بحلول الأربعاء
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني" مستعدة للامتثال لتنفيذ المطالب الروسية بتسديد ثمن الغاز وفتح حساب مصرفي بالروبل.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت الوكالة : "ووفقا للمصادر المطلعة، فإن "إيني" ستنتقل لفتح حسابات بالروبل واليورو في "غازبروم بنك" بحلول الأربعاء، لتسديد مدفوعات هذا الشهر في الوقت
المحدد وتجنب أي مخاطر بخصوص إمدادات الغاز".
وقال ممثل "إيني" للوكالة، إن الشركة لا تعلق على الشائعات، وأن الشركة لم تبدأ عملية فتح حسابين.
وكانت قد ذكرت مصادر إعلام غربية، في وقت سابق، أن 20 شركة أوروبية فتحت حسابات في مصرف "غازبروم بنك"، لشراء الغاز الروسي، وطلب 14 عميلًا آخرا المستندات اللازمة لفتح الحسابات.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس/آذار الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.