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https://arabic.sputniknews.com/20220516/وكالات-إيني-الإيطالية-للنفط-والغاز-ستفتح-حسابا-بالروبل-بحلول-الأربعاء-1062314426.html
وكالات: "إيني" الإيطالية للنفط والغاز ستفتح حسابا بالروبل بحلول الأربعاء
وكالات: "إيني" الإيطالية للنفط والغاز ستفتح حسابا بالروبل بحلول الأربعاء
ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني" مستعدة للامتثال لتنفيذ المطالب الروسية بتسديد ثمن الغاز وفتح حساب مصرفي... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T18:24+0000
2022-05-16T18:24+0000
اقتصاد
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت الوكالة : "ووفقا للمصادر المطلعة، فإن "إيني" ستنتقل لفتح حسابات بالروبل واليورو في "غازبروم بنك" بحلول الأربعاء، لتسديد مدفوعات هذا الشهر في الوقت المحدد وتجنب أي مخاطر بخصوص إمدادات الغاز".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس/آذار الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الاتحاد-الأوروبي-يعطي-الضوء-الأخضر-للحفاظ-على-تدفق-الغاز-الروسي-1062308486.html
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اقتصاد, العالم, روسيا

وكالات: "إيني" الإيطالية للنفط والغاز ستفتح حسابا بالروبل بحلول الأربعاء

18:24 GMT 16.05.2022
© Sputnikارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ارتفاع أسعار الغاز عالميا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني" مستعدة للامتثال لتنفيذ المطالب الروسية بتسديد ثمن الغاز وفتح حساب مصرفي بالروبل.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت الوكالة : "ووفقا للمصادر المطلعة، فإن "إيني" ستنتقل لفتح حسابات بالروبل واليورو في "غازبروم بنك" بحلول الأربعاء، لتسديد مدفوعات هذا الشهر في الوقت المحدد وتجنب أي مخاطر بخصوص إمدادات الغاز".

وقال ممثل "إيني" للوكالة، إن الشركة لا تعلق على الشائعات، وأن الشركة لم تبدأ عملية فتح حسابين.

محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الاتحاد الأوروبي يعطي "الضوء الأخضر" لتدفق الغاز الروسي وشركات تبدأ الدفع نهاية الشهر الجاري
15:25 GMT

وكانت قد ذكرت مصادر إعلام غربية، في وقت سابق، أن 20 شركة أوروبية فتحت حسابات في مصرف "غازبروم بنك"، لشراء الغاز الروسي، وطلب 14 عميلًا آخرا المستندات اللازمة لفتح الحسابات.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس/آذار الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.
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