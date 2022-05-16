https://arabic.sputniknews.com/20220516/ولي-العهد-السعودي-يتوجه-إلى-الإمارات-لتقديم-واجب-العزاء-في-وفاة-الشيخ-خليفة-1062307587.html
ولي العهد السعودي يتوجه إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة
ولي العهد السعودي يتوجه إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة
توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:13+0000
2022-05-16T15:13+0000
2022-05-16T15:13+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد لزيارة الإمارات وتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان.وأمس أعلن الديوان الملكي السعودي، مغادرة الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد إجراء فحوصات طبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.وبحسب بيان الديوان الملكي السعودي وجه الملك "خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة".وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, أخبار العالم العربي
ولي العهد السعودي يتوجه إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة
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توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد لزيارة الإمارات وتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان.
وأمس أعلن الديوان الملكي السعودي، مغادرة الملك سلمان
مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد إجراء فحوصات طبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
وبحسب بيان الديوان الملكي السعودي وجه الملك "خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة".
وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.