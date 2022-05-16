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https://arabic.sputniknews.com/20220516/ولي-العهد-السعودي-يعزي-رئيس-الإمارات-الجديد-في-وفاة-خليفة-بن-زايد-فيديو-1062315001.html
ولي العهد السعودي يعزي رئيس الإمارات الجديد في وفاة خليفة بن زايد... فيديو
ولي العهد السعودي يعزي رئيس الإمارات الجديد في وفاة خليفة بن زايد... فيديو
استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الاثنين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي الذي وصل أبوظبي، لتقديم واجب العزاء... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T18:34+0000
2022-05-16T18:34+0000
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية-واس، فيديو تقديم الأمير محمد بن سلمان واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ خليفة بن زايد، مشيرة أنه جاء بناء على توجيه العاهل السعوي الملك سلمان بن عبد العزيز.وتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق اليوم، إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد لزيارة الإمارات وتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان.وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد السعودي يعزي رئيس الإمارات الجديد في وفاة خليفة بن زايد... فيديو

18:34 GMT 16.05.2022
© AP Photo / Mohamed Al Hammadiولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الوطن في الإمارات
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الوطن في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Mohamed Al Hammadi
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استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الاثنين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي الذي وصل أبوظبي، لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية-واس، فيديو تقديم الأمير محمد بن سلمان واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ خليفة بن زايد، مشيرة أنه جاء بناء على توجيه العاهل السعوي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق اليوم، إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد لزيارة الإمارات وتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان.
وتوفي رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة الموافق 13 مايو/ أيار 2022 عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت الإمارات حدادا لمدة 40 يوما.
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