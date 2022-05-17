https://arabic.sputniknews.com/20220517/أبو-الغيط-يطالب-الأطراف-الليبية-بتجنيب-بلادها-تأجيج-الصراع-مجددا-1062334634.html

أبو الغيط يطالب الأطراف الليبية بتجنيب بلادها "تأجيج الصراع" مجددا

أبو الغيط يطالب الأطراف الليبية بتجنيب بلادها "تأجيج الصراع" مجددا

عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن "بالغ القلق" إزاء التطورات الجارية في العاصمة الليبية، طرابلس. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T11:27+0000

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2022-05-17T11:27+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وحسب بيان صدر عن الجامعة العربية اليوم، دعا الأمين العام، إلى ضرورة الحفاظ على إتفاق وقف إطلاق النار.وتابع أبو الغيط أنه يجب تجنيب ليبيا مزيدا من الخسائر البشرية والمادية.وأشار البيان إلى أن مصدرا مسؤولا في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أكد مناشدة الأمين العام لجميع الأطراف الليبية، بضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجددا.وطالب أبو الغيط الأطراف السياسية في ليبيا بإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد شرعية المؤسسات لبناء ليبيا من جديد.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-الاشتباكات-المسلحة-في-طرابلس-1062318468.html

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أخبار ليبيا اليوم