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https://arabic.sputniknews.com/20220517/أبو-الغيط-يطالب-الأطراف-الليبية-بتجنيب-بلادها-تأجيج-الصراع-مجددا-1062334634.html
أبو الغيط يطالب الأطراف الليبية بتجنيب بلادها "تأجيج الصراع" مجددا
أبو الغيط يطالب الأطراف الليبية بتجنيب بلادها "تأجيج الصراع" مجددا
عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن "بالغ القلق" إزاء التطورات الجارية في العاصمة الليبية، طرابلس. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T11:27+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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وحسب بيان صدر عن الجامعة العربية اليوم، دعا الأمين العام، إلى ضرورة الحفاظ على إتفاق وقف إطلاق النار.وتابع أبو الغيط أنه يجب تجنيب ليبيا مزيدا من الخسائر البشرية والمادية.وأشار البيان إلى أن مصدرا مسؤولا في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أكد مناشدة الأمين العام لجميع الأطراف الليبية، بضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجددا.وطالب أبو الغيط الأطراف السياسية في ليبيا بإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد شرعية المؤسسات لبناء ليبيا من جديد.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-إزاء-الاشتباكات-المسلحة-في-طرابلس-1062318468.html
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أخبار ليبيا اليوم

أبو الغيط يطالب الأطراف الليبية بتجنيب بلادها "تأجيج الصراع" مجددا

11:27 GMT 17.05.2022
© Sputnik . M.Hemidaأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . M.Hemida
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عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن "بالغ القلق" إزاء التطورات الجارية في العاصمة الليبية، طرابلس.
وحسب بيان صدر عن الجامعة العربية اليوم، دعا الأمين العام، إلى ضرورة الحفاظ على إتفاق وقف إطلاق النار.
وتابع أبو الغيط أنه يجب تجنيب ليبيا مزيدا من الخسائر البشرية والمادية.
اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس
أمس, 20:09 GMT
وأشار البيان إلى أن مصدرا مسؤولا في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أكد مناشدة الأمين العام لجميع الأطراف الليبية، بضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجددا.
وطالب أبو الغيط الأطراف السياسية في ليبيا بإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد شرعية المؤسسات لبناء ليبيا من جديد.
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