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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/أحداث-أوكرانيا-بداية-الطريق-للوصول-إلى-نظام-عالمي-جديد-1062323180.html
أحداث أوكرانيا بداية الطريق للوصول إلى نظام عالمي جديد
أحداث أوكرانيا بداية الطريق للوصول إلى نظام عالمي جديد
رأت صحيفة صينية أن أحداث أوكرانيا حاليًا تمثل بداية الطريق للوصول إلى إنهاء نظام عالمي جائر تديره الولايات المتحدة الأمريكية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T06:48+0000
2022-05-17T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقالت صحيفة "غلوبل تايمز" إن ما يجري في أوكرانيا حاليًا يمهد لإنشاء نظام عالمي جديد. وأشارت، نقلا عن رئيس معهد الدراسات الصينية، إلى أن روسيا تعمل على تغيير النظام العالمي الحالي الذي يضمن الهيمنة الأمريكية على العالم ليحل محله نظام جديد متعدد الأقطاب.وقد بدأت روسيا عملية عسكرية في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف المدعوم من قبل الغرب على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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العالم, روسيا

أحداث أوكرانيا بداية الطريق للوصول إلى نظام عالمي جديد

06:48 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Эдуард Песов
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رأت صحيفة صينية أن أحداث أوكرانيا حاليًا تمثل بداية الطريق للوصول إلى إنهاء نظام عالمي جائر تديره الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت صحيفة "غلوبل تايمز" إن ما يجري في أوكرانيا حاليًا يمهد لإنشاء نظام عالمي جديد. وأشارت، نقلا عن رئيس معهد الدراسات الصينية، إلى أن روسيا تعمل على تغيير النظام العالمي الحالي الذي يضمن الهيمنة الأمريكية على العالم ليحل محله نظام جديد متعدد الأقطاب.
وقد بدأت روسيا عملية عسكرية في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف المدعوم من قبل الغرب على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:37 GMT
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