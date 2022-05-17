https://arabic.sputniknews.com/20220517/أحداث-أوكرانيا-بداية-الطريق-للوصول-إلى-نظام-عالمي-جديد-1062323180.html
أحداث أوكرانيا بداية الطريق للوصول إلى نظام عالمي جديد
أحداث أوكرانيا بداية الطريق للوصول إلى نظام عالمي جديد
رأت صحيفة صينية أن أحداث أوكرانيا حاليًا تمثل بداية الطريق للوصول إلى إنهاء نظام عالمي جائر تديره الولايات المتحدة الأمريكية. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T06:48+0000
2022-05-17T06:48+0000
2022-05-17T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062323087_0:1102:2049:2254_1920x0_80_0_0_8360033e722b03eef1d07657a1190f54.jpg
وقالت صحيفة "غلوبل تايمز" إن ما يجري في أوكرانيا حاليًا يمهد لإنشاء نظام عالمي جديد. وأشارت، نقلا عن رئيس معهد الدراسات الصينية، إلى أن روسيا تعمل على تغيير النظام العالمي الحالي الذي يضمن الهيمنة الأمريكية على العالم ليحل محله نظام جديد متعدد الأقطاب.وقد بدأت روسيا عملية عسكرية في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف المدعوم من قبل الغرب على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062323087_0:910:2049:2446_1920x0_80_0_0_a217ed78c1fd2b6019216de7064db6a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
أحداث أوكرانيا بداية الطريق للوصول إلى نظام عالمي جديد
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رأت صحيفة صينية أن أحداث أوكرانيا حاليًا تمثل بداية الطريق للوصول إلى إنهاء نظام عالمي جائر تديره الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت
صحيفة "غلوبل تايمز" إن ما يجري في أوكرانيا حاليًا يمهد لإنشاء نظام عالمي جديد. وأشارت، نقلا عن رئيس معهد الدراسات الصينية، إلى أن روسيا تعمل على تغيير النظام العالمي الحالي الذي يضمن الهيمنة الأمريكية على العالم ليحل محله نظام جديد متعدد الأقطاب.
وقد بدأت روسيا عملية عسكرية في أراضي أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف المدعوم من قبل الغرب على مدى ثمانية أعوام، حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.