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https://arabic.sputniknews.com/20220517/أحمد-الطيبي-لرئيس-وزراء-إسرائيل-أنت-تعرف-قاتل-شيرين-أبو-عاقلة-فيديو-1062359027.html
أحمد الطيبي لرئيس وزراء إسرائيل: أنت تعرف قاتل شيرين أبو عاقلة.. فيديو
أحمد الطيبي لرئيس وزراء إسرائيل: أنت تعرف قاتل شيرين أبو عاقلة.. فيديو
اتهم أحمد الطيبي، عضو البرلمان الإسرائيلي عن القائمة العربية، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بمعرفته قاتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:31+0000
2022-05-17T16:31+0000
شيرين أبو عاقلة
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وأفادت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الطيبي قام بتوبيخ بينيت في جلسة في الكنيست الإسرائيلي، حيث قال عضو القائمة العربية بالبرلمان إن رئيس الوزراء يعلم من هو قاتل أبو عاقلة.ورد نفتالي بينيت على الطيبي بأن "كاذب"، إلا أن عضو القائمة العربية قد أكد أن رئيس الوزراء يعلم اسم ضابط قاتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة".أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-الإسرائيلي-يخشى-أزمة-دبلوماسية-بسبب-أحداث-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1062252973.html
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شيرين أبو عاقلة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

أحمد الطيبي لرئيس وزراء إسرائيل: أنت تعرف قاتل شيرين أبو عاقلة.. فيديو

16:31 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالشرطى الإسرائيلية تهاجم الفلسطينيين أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس
الشرطى الإسرائيلية تهاجم الفلسطينيين أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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اتهم أحمد الطيبي، عضو البرلمان الإسرائيلي عن القائمة العربية، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بمعرفته قاتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وأفادت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الطيبي قام بتوبيخ بينيت في جلسة في الكنيست الإسرائيلي، حيث قال عضو القائمة العربية بالبرلمان إن رئيس الوزراء يعلم من هو قاتل أبو عاقلة.
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
الجيش الإسرائيلي يخشى أزمة دبلوماسية بسبب أحداث جنازة شيرين أبو عاقلة
15 مايو, 11:24 GMT
ورد نفتالي بينيت على الطيبي بأن "كاذب"، إلا أن عضو القائمة العربية قد أكد أن رئيس الوزراء يعلم اسم ضابط قاتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة".
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
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