https://arabic.sputniknews.com/20220517/أحمد-الطيبي-لرئيس-وزراء-إسرائيل-أنت-تعرف-قاتل-شيرين-أبو-عاقلة-فيديو-1062359027.html
أحمد الطيبي لرئيس وزراء إسرائيل: أنت تعرف قاتل شيرين أبو عاقلة.. فيديو
أحمد الطيبي لرئيس وزراء إسرائيل: أنت تعرف قاتل شيرين أبو عاقلة.. فيديو
اتهم أحمد الطيبي، عضو البرلمان الإسرائيلي عن القائمة العربية، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بمعرفته قاتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:31+0000
2022-05-17T16:31+0000
2022-05-17T16:31+0000
شيرين أبو عاقلة
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062219884_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_f289094f9f911766bb45cd86d6ad2470.jpg
وأفادت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الطيبي قام بتوبيخ بينيت في جلسة في الكنيست الإسرائيلي، حيث قال عضو القائمة العربية بالبرلمان إن رئيس الوزراء يعلم من هو قاتل أبو عاقلة.ورد نفتالي بينيت على الطيبي بأن "كاذب"، إلا أن عضو القائمة العربية قد أكد أن رئيس الوزراء يعلم اسم ضابط قاتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة".أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-الإسرائيلي-يخشى-أزمة-دبلوماسية-بسبب-أحداث-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1062252973.html
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سبوتنيك عربي
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شيرين أبو عاقلة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
أحمد الطيبي لرئيس وزراء إسرائيل: أنت تعرف قاتل شيرين أبو عاقلة.. فيديو
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اتهم أحمد الطيبي، عضو البرلمان الإسرائيلي عن القائمة العربية، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بمعرفته قاتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وأفادت صحيفة معاريف العبرية
، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الطيبي قام بتوبيخ بينيت في جلسة في الكنيست الإسرائيلي، حيث قال عضو القائمة العربية بالبرلمان إن رئيس الوزراء يعلم من هو قاتل أبو عاقلة.
ورد نفتالي بينيت على الطيبي بأن "كاذب"، إلا أن عضو القائمة العربية قد أكد أن رئيس الوزراء يعلم اسم ضابط قاتل مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة".
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية
جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك
في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.