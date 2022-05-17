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أمريكا تعرب عن قلقها بعد تقارير عن اشتباكات مسلحة في طرابلس
أمريكا تعرب عن قلقها بعد تقارير عن اشتباكات مسلحة في طرابلس
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية الجماعات المسلحة إلى... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T07:42+0000
2022-05-17T07:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وفي بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، أكدت واشنطن أنها تشعر "بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس"، مضيفة: "نحث جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف وعلى القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا".وتابع البيان: "السبيل الوحيد القابلة للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم. والمحادثات الدستورية الجارية الآن في القاهرة تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى".وأضافت السفارة الأمريكية: "ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين هناك أنّ استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي ولكن حازم قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/ليبيا-باشاغا-وأعضاء-في-حكومته-يغادرون-طرابلس-بعد-ساعات-من-وصولهم-حقنا-للدماء-1062324052.html
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أخبار ليبيا اليوم

أمريكا تعرب عن قلقها بعد تقارير عن اشتباكات مسلحة في طرابلس

07:42 GMT 17.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayتشييع ضحايا المركب الغارق في طرابلس، لبنان 25 أبريل 2022
تشييع ضحايا المركب الغارق في طرابلس، لبنان 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التقارير عن اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن العنف.
وفي بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، أكدت واشنطن أنها تشعر "بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس"، مضيفة: "نحث جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف وعلى القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا".

وتابع البيان: "السبيل الوحيد القابلة للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم. والمحادثات الدستورية الجارية الآن في القاهرة تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت السفارة الأمريكية: "ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين هناك أنّ استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي ولكن حازم قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه".
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
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