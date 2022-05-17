https://arabic.sputniknews.com/20220517/أمير-قطر-يبدأ-جولة-أوربية-بزيارة-إسبانيا-ويلتقي-الملك-فيليب-في-القصر-الملكي-بمدريد--1062336787.html
أمير قطر يبدأ جولة أوربية بزيارة إسبانيا ويلتقي الملك فيليب في القصر الملكي بمدريد
أمير قطر يبدأ جولة أوربية بزيارة إسبانيا ويلتقي الملك فيليب في القصر الملكي بمدريد
بدأ أمير قطر زيارة رسمية إلى إسبانيا، اليوم الثلاثاء، في إطار سعي أوروبا لتنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي لتقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T12:45+0000
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واستقبل الملك فيليب السادس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القصر الملكي بمدريد، في زيارة تعد الأولى له إلى إسبانيا منذ توليه العرش في 2013 والتي ستستمر ليومين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".ومن المقرر أن يجري الأمير، الذي يرافقه وزيرا الخارجية والطاقة القطريين، محادثات مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن توقع إسبانيا وقطر خلال زيارته عشرات العقود الاقتصادية والتجارية، التي تتعلق بالطاقة، بحسب مصدر حكومي إسباني.وتأتي الزيارة في الوقت الذي يهدف فيه الاتحاد الأوروبي إلى خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث توفر روسيا حاليا حوالي 40 في المائة من احتياجات أوروبا من الغاز.وتعد قطر حاليا، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، خامس أكبر مورد لإسبانيا للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة والجزائر ونيجيريا ومصر، حيث شكلت قطر 4.4% من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز في أبريل/نيسان، فيما تأمل الحكومة الإسبانية في أن تزيد هذه الحصة.وقال سفير قطر لدى إسبانيا، عبد الله الحمر، لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية "إننا نعمل عن كثب مع نظرائنا الأوروبيين" بشأن الإمداد طويل الأجل بالغاز الطبيعي المسال.كما ستشمل رحلة أمير قطر إلى أوروبا زيارات إلى ألمانيا وبريطانيا وسلوفينيا وسويسرا، حيث سيحضر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في منتجع دافوس الجبلي في الفترة من 22 إلى 26 مايو/أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/خبير-أمريكا-وقطر-والجزائر-غير-قادرين-على-تعويض-الغاز-الروسي-1060828312.html
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العالم, قطر, إسبانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أمير قطر يبدأ جولة أوربية بزيارة إسبانيا ويلتقي الملك فيليب في القصر الملكي بمدريد
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بدأ أمير قطر زيارة رسمية إلى إسبانيا، اليوم الثلاثاء، في إطار سعي أوروبا لتنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي لتقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.
واستقبل الملك فيليب السادس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القصر الملكي بمدريد، في زيارة تعد الأولى له إلى إسبانيا منذ توليه العرش في 2013 والتي ستستمر ليومين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".
ومن المقرر أن يجري الأمير، الذي يرافقه وزيرا الخارجية والطاقة القطريين، محادثات مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن توقع إسبانيا وقطر خلال زيارته عشرات العقود الاقتصادية والتجارية، التي تتعلق بالطاقة، بحسب مصدر حكومي إسباني.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي يهدف فيه الاتحاد الأوروبي إلى خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث توفر روسيا حاليا حوالي 40 في المائة من احتياجات أوروبا من الغاز.
وتعد قطر حاليا، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، خامس أكبر مورد لإسبانيا للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة والجزائر ونيجيريا ومصر، حيث شكلت قطر 4.4% من إجمالي واردات إسبانيا من الغاز في أبريل/نيسان، فيما تأمل الحكومة الإسبانية في أن تزيد هذه الحصة.
وقال سفير قطر لدى إسبانيا، عبد الله الحمر، لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية "إننا نعمل عن كثب مع نظرائنا الأوروبيين" بشأن الإمداد طويل الأجل بالغاز الطبيعي المسال.
كما ستشمل رحلة أمير قطر إلى أوروبا زيارات إلى ألمانيا وبريطانيا وسلوفينيا وسويسرا، حيث سيحضر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في منتجع دافوس الجبلي في الفترة من 22 إلى 26 مايو/أيار.