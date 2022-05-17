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أمير قطر يجري مباحثات مع ملك إسبانيا لتعزيز العلاقات
أمير قطر يجري مباحثات مع ملك إسبانيا لتعزيز العلاقات
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات مع ملك إسبانيا فيليب السادس حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T19:06+0000
2022-05-17T19:06+0000
أخبار قطر اليوم
إسبانيا
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جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء، في قصر سارزويلا بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحسب بيان الديوان الأميري القطري.وشهد الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية".وعبر أمير قطر عن آماله في أن تسهم زيارته في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين بلاده وإسبانيا في كافة مجالات الشراكة.وجرى أيضا تبادل الآراء ووجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.بدأ أمير قطر زيارة رسمية إلى إسبانيا، اليوم في إطار سعي أوروبا لتنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي لتقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.واستقبل الملك فيليب السادس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القصر الملكي بمدريد، في زيارة تعد الأولى له إلى إسبانيا منذ توليه العرش في 2013 والتي ستستمر ليومين.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/أمير-قطر-يبدأ-جولة-أوربية-بزيارة-إسبانيا-ويلتقي-الملك-فيليب-في-القصر-الملكي-بمدريد--1062336787.html
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أخبار قطر اليوم, إسبانيا

أمير قطر يجري مباحثات مع ملك إسبانيا لتعزيز العلاقات

19:06 GMT 17.05.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIAأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات مع ملك إسبانيا فيليب السادس حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء، في قصر سارزويلا بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحسب بيان الديوان الأميري القطري.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
أمير قطر يبدأ جولة أوربية بزيارة إسبانيا ويلتقي الملك فيليب في القصر الملكي بمدريد
12:45 GMT
وشهد الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية".
وعبر أمير قطر عن آماله في أن تسهم زيارته في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين بلاده وإسبانيا في كافة مجالات الشراكة.

زار مجلس الشيوخ الإسباني، وتناول علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، لا سيما في مجال تبادل الخبرات في العمل البرلماني والتشريعي.

وجرى أيضا تبادل الآراء ووجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.
بدأ أمير قطر زيارة رسمية إلى إسبانيا، اليوم في إطار سعي أوروبا لتنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي لتقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.
واستقبل الملك فيليب السادس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القصر الملكي بمدريد، في زيارة تعد الأولى له إلى إسبانيا منذ توليه العرش في 2013 والتي ستستمر ليومين.
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