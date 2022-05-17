https://arabic.sputniknews.com/20220517/أهم-النصائح-للحفاظ-على-بطارية-هاتفك-الذكي-1062327828.html

أهم النصائح للحفاظ على بطارية هاتفك الذكي

أهم النصائح للحفاظ على بطارية هاتفك الذكي

أشار فيكتور سميرنوف، الخبير في مجال تقنيات تكنولوجيا المعلومات، إلى أهم الأمور التي يجب مراعاتها من أجل الحفاظ على جودة بطارية الهاتف الذكي لأطول فترة ممكنة. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T09:05+0000

2022-05-17T09:05+0000

2022-05-17T09:05+0000

العالم

الهاتف الذكي

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وأشار أحد مؤلفي قناة Pochinka_blog Telegram، إلى أن بطارية الهاتف الذكي ستستمر لفترة أطول إذا لم يتم تفريغها "إلى الصفر" ولم يتم تركها متصلة بمصدر الطاقة طوال الليل، موضحا أنه من أجل عدم "قتل" البطارية، من المفيد دائمًا إبقاء الشحن فيها في حدود 20 إلى 80 بالمائة.وقال سميرنوف في مقابلة مع راديو سبوتنيك "ننصح دائمًا باستخدام نطاق من 20 إلى 80% إذا رأيت المؤشر عند 20%، فقم بشحن الهاتف، وإذا رأيته عند 80%، فقم بفصله. وبهذه الطريقة لا يسخن، لا يفرط في العمل".من جهة ثانية، حذر المدون التقني من استخدام الهاتف الذكي أثناء الشحن، فأثناء تراكم الشحن واستهلاكه، تتعرض البطارية لأحمال متزايدة، يمكن أن تؤدي بمرور الوقت إلى انخفاض في قدرتها.ويرى أنه "إذا كنت تشاهد مقاطع الفيديو فقط أو تتصفح الصور أو تتصفح الإنترنت، فسيكون فقد البطارية الإضافي بنسبة 2% من السعة سنويًا. ولكن إذا كنت تلعب أثناء الشحن أو تستخدم تطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد، مثل محرر الفيديو، سوف يسخن الهاتف، ودرجات الحرارة المرتفعة ضارة جدا للبطارية وفقدان السعة سيكون أكبر بكثير".وبالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون التوقف عن استخدام هواتفهم الذكية لفترة طويلة، اقترح سميرنوف طريقتين لتسريع شحن الجهاز، ووفقا له فإن "أسهل شيء هو إيقاف تشغيل الهاتف أثناء الشحن، سيكون الأسرع. إذا لم يكن إيقاف تشغيل الجهاز خيارًا لك، فيجب عليك تشغيل السمة الداكنة إذا كانت شاشة OLED، وكذلك وضع التوفير للطاقة".وأكد الخبير أنه يجب عدم شحن الهاتف الذكي في البرد، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى تعطل البطارية.

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العالم, الهاتف الذكي